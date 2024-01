iOS 17.3 rendra plus difficile le vol d’iPhone grâce à sa Protection Antivol

Pour le moment, cette fonctionnalité n'est accessible qu'aux développeurs qui testent la version bêta. Quelles surprises nous réserve encore cette version en développement ?

Tl;dr Apple introduit une nouvelle fonctionnalité appelée “Protection des appareils volés”.

La fonctionnalité fonctionne par une combinaison de localisation, de scans biométriques, et de retards.

Elle permet de contrecarrer les voleurs qui s’emparent des iPhone en public.

Apple prévoit d’inciter les utilisateurs à activer cette fonctionnalité dans iOS 17.3.

Apple s’attaque au vol d’iPhone

Face à une hausse alarmante des vols d’iPhone, Apple a pris les devants avec une nouvelle fonctionnalité : la “Protection des appareils volés“. Conçue suite à un reportage du Wall Street Journal mené par Joanna Stern, cette fonctionnalité, actuellement disponible pour les développeurs dans l’iOS 17.3 beta, promet d’éradiquer une pratique commune parmi les voleurs d’iPhone.

La protection contre le vol de téléphone repose sur trois piliers :

La localisation

Les scans biométriques

Et le délai d’action

Ces éléments travaillent de concert pour empêcher le voleur d’accéder aux données de l’utilisateur et de réinitialiser l’appareil pour une revente éventuelle.

Efficacité de la fonctionnalité

Si cette fonctionnalité est activée, l’iPhone demandera une identification faciale ou par Touch ID si l’utilisateur se trouve loin de son domicile ou de son lieu de travail. De plus, il nécessitera un délai d’une heure avant toute modification du mot de passe de l’Apple ID sur l’appareil. Cela rend la tâche beaucoup plus difficile pour le voleur et donne le temps au propriétaire de déclarer son iPhone comme volé.

Le futur de la protection

D’après le Wall Street Journal, Apple aurait pour ambition d’inciter les utilisateurs à activer cette fonctionnalité lors de la mise à jour iOS 17.3. Cependant, le grand public devra peut-être attendre quelques semaines de plus avant de pouvoir l’essayer.