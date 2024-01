Wing, filiale d’Alphabet, dévoile un drone de livraison plus grand et plus performant

Le nouveau modèle est capable de soulever cinq livres et d'atteindre une vitesse de vol de 105 km/h.

Tl;dr Wing, propriété d’Alphabet, dévoile un nouveau drone.

L’appareil peut transporter des charges jusqu’à 5 livres.

L’autonomie de l’appareil permet des livraisons en moins de six minutes.

Wing travaille également sur une “Bibliothèque d’aéronefs”.

Wing, filiale d’Alphabet, révolutionne la livraison par drone

Wing, entreprise sœur de Google, a récemment dévoilé un nouveau drone dédié à la livraison de colis. S’affranchissant des obstacles causés par la capacité de charge limitée des drones actuels, cette nouvelle technologie est un pas décisif vers l’avenir de la livraison.

Un drone aux capacités améliorées

Le dernier modèle de Wing se distingue par sa capacité de charge, qui atteint désormais cinq livres, soit le double de la capacité de son prédécesseur. Doté d’une batterie embarquée, le drone peut réaliser un aller-retour de 12 miles, autorisant un temps de livraison inférieur à six minutes. Comme l’a souligné l’entreprise, cela surpasse largement les délais de livraison de la pizza, dont la plupart pèsent moins de cinq livres.

Bibliothèque d’aéronefs : vers une diversité de configurations

Wing travaille également sur un concept de “Bibliothèque d’aéronefs”, une initiative qui vise à développer une gamme de configurations de drones pour répondre à différentes situations de livraison. Ainsi, l’entreprise pourrait opérer une flotte de drones de différentes tailles, à l’instar des entreprises de livraison traditionnelle.

Wing, un acteur global sur le marché des livraisons par drone

La société opère non seulement dans la région de Dallas-Fort Worth aux États-Unis, mais aussi en Australie, en Finlande et en Irlande, en partenariat avec des détaillants comme Walgreens et Walmart.