Wing étend son service de livraison par drone à l’Irlande

Wing va ouvrir un service de livraison par drone en Irlande. C'est la (petite) ville de Lusk qui a été choisie.

Avec l’évolution de la réglementation dans l’Union Européenne concernant les appareils sans pilote, la société Wing spécialisée dans la livraison par drone a annoncé une nouvelle zone de service à Lusk, en Irlande. L’ouverture est prévue pour les prochaines semaines.

Actuellement, Wing offre la livraison par drone dans quatre villes – Christiansburg, en Virginie, Helsinki, en Finlande et Logan et Canberra, en Australie -. Avec Lusk, en Irlande, cela fera donc cinq villes dans lesquelles les clients pourront se faire livrer leurs commandes par drone. Wing explique avoir choisi l’Irlande comme prochaine zone d’opération parce que le pays a ouvert la porte à la technologie des drones et que c’est un “formidable incubateur pour les innovations futures”. L’entreprise affirme utiliser ses partenariats et autorisations existants en Finlande pour prendre en charge ses opérations en Irlande, y compris la reconnaissance de l’Irish Aviation Authority (IAA).

C’est la (petite) ville de Lusk qui a été choisie

L’entreprise explique par ailleurs qu’elle espère pouvoir utiliser Lusk comme ville test pour étendre, dans le futur, ses opérations en Europe et acquérir davantage d’expérience en ce qui concerne l’intégration de son service au sein de la communauté locale. Ceci étant dit, avec Lusk et sa population de moins de 100 000 habitants, la prochaine expansion de Wing devrait être à plus petite échelle. La société admet d’ailleurs volontiers que son activité en Irlande fonctionnera différemment de ses autres services commerciaux actuellement en place aux États-Unis, en Australie et en Finlande.

Récemment, Wing déclarait que l’entreprise venait d’accomplir sa 300 000ᵉ livraison par drone et qu’elle continuait de chercher des méthodes pour utiliser les véhicules volants autonomes pour remplacer les livraisons réalisées par des voitures thermiques bien moins efficientes.