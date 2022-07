Windows : comment désactiver les images dans la barre de recherche

La barre de recherche de Windows est très utile au quotidien, à la manière de celle de macOS. Mais certains ont de petites images qui apparaissent. Voici comment les faire disparaître.

La barre de recherche de Windows est un élément très utile et très important du système d’exploitation de Microsoft. Celle-ci permet d’accéder rapidement à de nombreuses fonctionnalités et applications. Malheureusement, depuis quelque temps, le géant américain lui a intégré des icônes pour le moins étranges. Microsoft les appelle Search Highlights. Sans être gênant à l’utilisation, elles peuvent détonner. Voici comment vous en débarrasser.

Pour ce faire, il faut faire un clic droit sur la barre des tâches. Ensuite, dans Recherche, désactivez Montrer les accents de recherche. Vous pouvez aussi désactiver toute la barre de recherche ici et n’en faire qu’une simple icône. En vous débarrassant des images, vous supprimerez aussi les titres de recherche Bing d’apparaître dans votre barre de recherche, ce qui est bien moins intrusif.

C’est une solution simple et rapide et vous pouvez répéter l’opération pour faire disparaître les indications de la bourse ou les alertes météo – clic droit sur la barre des tâches et Actualités et intérêts puis cliquez sur désactiver -.

L’opération est simple, encore faut-il la connaître

Si ces “raccourcis” peuvent être utiles pour certains, ils occupent aussi de la place à l’écran et peuvent être source de distraction. Pour celles et ceux qui veulent un OS dédié à la productivité, cette fonctionnalité n’a clairement rien d’intéressant.

Une chose est sûre, si vous voyez ces petites images dans votre barre de recherche et que vous n’en voulez plus, vous savez ce qu’il vous reste à faire. Espérons simplement que Microsoft n’ira pas plus loin dans ce genre d’options qui n’apportent pas grand-chose à un usage quotidien. Ou alors que ces options ne soient pas activées par défaut.