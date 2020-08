William English, co-inventeur de la souris d’ordinateur, est décédé

L'histoire de l'informatique s'est écrite notamment grâce à quelques grands noms aujourd'hui bien connus. Certains sont encore vivants, d'autres nous ont quittés. C'est le cas, il y a quelques jours, de l'un des inventeurs de la souris, William English.

L’un des pionniers des interfaces de l’informatique moderne est décédé. Le New York Times rapporte aujourd’hui que William “Bill” English est mort le 26 juillet d’un arrêt respiratoire à l’âge de 91 ans. On lui doit notamment, avec Douglas Englebart, d’avoir inventé l’un des périphériques les plus utilisés aujourd’hui sur un ordinateur, la souris.

William English, co-inventeur de la souris, est décédé

Avec Douglas Englebart, William English avait mis au point la toute première souris d’ordinateur au Stanford Research Institute. En 1968, les deux compères organisait une “Mother of All Demos” (“mère de toutes les démonstrations”) dans laquelle ils évoquaient nombre de concepts qui allaient arriver dans le monde des PC, comme les interfaces utilisateur graphiques, l’édition de texte en ligne, les appels vidéo ou encore les liens hypertexte.

Le compère de Douglas Englebart est mort à 91 ans

Si Douglas Englebart était considéré comme un visionnaire, William English était parmi les rares personnes en mesure de concrétiser une idée géniale. Il avait ainsi fabriqué la souris après un simple croquis de son comparse. Et alors que Douglas Englebart faisait la démonstration de tous ces concepts durant leur événement en 1968, William English œuvrait à la manœuvre, dans l’ombre, toujours très discret.

Aujourd’hui, l’héritage de William English se voit partout. Si les écrans tactiles sont certes devenus très populaires, nombre d’autres fonctionnalités ou accessoires inventés ou simplement imaginés par ces deux hommes ont été peaufinées, année après année, dans des endroits comme le Xerox PARC pour devenir très courants. La disparition de William English se fera certainement ressentir de très longues années encore.