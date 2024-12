Wicked a failli devenir une mini-série télévisée (avec une star inattendue)

Vous seriez surpris d'apprendre qui était sur le point de jouer le rôle principal dans une mini-série télévisée autour de Wicked, qui a failli voir le jour.

Le parcours tumultueux de l’adaptation de Wicked

Malgré le succès phénoménal de Wicked au cinéma, son adaptation a été semée d’embûches, principalement en raison de la complexité de l’histoire. Le récit, initialement tiré du livre de Gregory Maguire, Wicked: La Vie et les Temps de la Sorcière de l’Ouest, a frôlé une adaptation en série télévisée par ABC Studios en 2011. Cependant, le projet n’a jamais vraiment décollé.

Les complications de l’adaptation en série télévisée

Il n’est pas rare que des productions, surtout celles nécessitant un travail plus conséquent comme une série télévisée, soient mises en attente pour être relancées plus tard. Cependant, avec Wicked, il semble que l’adaptation télévisée n’ait jamais été destinée à voir le jour. Qu’ils aient attendu une adaptation cinématographique dès le début ou que le défi de développer les personnages d’Elphaba et Glinda sur plusieurs épisodes ait été décisif, la véritable raison reste incertaine.

Le succès de Wicked au cinéma

Avant même son succès au cinéma, Wicked a fait sensation à Broadway, battant des records au box-office en 2011. Ce succès a attiré l’attention d’ABC Studios, qui a envisagé d’adapter l’histoire pour la télévision. Salma Hayek et José Tamez dirigeaient le projet via leur société Ventanarosa Productions et envisageaient une mini-série de huit heures avec Hayek dans un rôle secondaire. Cependant, le projet n’a jamais abouti pour des raisons encore inconnues.

La musique, un élément essentiel de Wicked

Une chose est claire : tous ceux qui ont participé au projet ont considéré l’intrigue comme étroitement liée à sa nature musicale. En effet, l’une des principales raisons pour lesquelles le grand public se rend au cinéma pour voir le film est sans aucun doute la musique. En témoigne la récente controverse sur le fait de chanter ou non pendant les projections de Wicked. Sans musique, une éventuelle mini-série télévisée aurait peut-être eu du mal à rester populaire ou à exprimer pleinement le potentiel de l’histoire.

Wicked est actuellement à l’affiche au cinéma.