Wicked se détache de l’univers du Magicien d’Oz

L'adaptation cinématographique de Wicked propose une vision audacieuse et moderne de l'univers de Le Magicien d'Oz.

Tl;dr Wicked présente Elphaba comme une héroïne tragique, loin de l’antagoniste maléfique de Le Magicien d’Oz.

Le Magicien est dépeint comme un manipulateur et imposteur, contrastant avec l’image de mentor du film classique.

La relation entre Elphaba et Glinda est complexe, marquée par des luttes de pouvoir, et l’univers visuel du film adopte une esthétique plus sombre et adulte.

Elphaba, une héroïne complexe

Dans Wicked du réalisateur Jon M. Chu, Elphaba, la Sorcière de l’Ouest, devient le personnage central de l’histoire. À l’opposé du film classique de 1939, où elle est l’antagoniste maléfique, elle est ici présentée comme une héroïne tragique et mal comprise. Son passé, marqué par les préjugés et l’injustice, dévoile une femme en quête de justice, ce qui la rend beaucoup plus complexe et proche des spectateurs. Plutôt qu’une figure du mal, elle incarne une lutte pour la liberté et l’égalité, réorientant totalement la perception du public.

Le Magicien, une figure manipulatrice

Le film change profondément la façon dont le Magicien est perçu. Dans Wicked, il n’est plus un guide sage et bienveillant, mais un homme politique rusé et manipulateur, prêt à tout pour garder son pouvoir. Sa déconnexion avec la réalité d’Oz et sa tendance à utiliser les autres pour ses fins personnelles offrent une critique du pouvoir autoritaire et de la manipulation. Ce retournement de personnage renforce l’idée que Wicked ne se contente pas de suivre les traces du film original, mais propose une version bien plus cynique d’Oz.

Une relation complexe entre Elphaba et Glinda

La dynamique entre Elphaba et Glinda est l’une des plus fascinantes de Wicked. Loin d’être simplement une amitié ou une rivalité classique, leur relation est marquée par des conflits internes, des malentendus et des moments de trahison. Ce lien complexe reflète les luttes de pouvoir et d’identité de chaque personnage, offrant une perspective plus nuancée sur ce qui unit et divise les individus. Cette évolution de leur relation contraste fortement avec la simplicité des personnages de Le Magicien d’Oz.

Un univers visuel radicalement différent

Visuellement, Wicked adopte un ton beaucoup plus sombre et moderne que Le Magicien d’Oz. Le film se distingue par une esthétique gothique et complexe, avec des costumes et des décors qui évoquent des thèmes de rébellion et de lutte contre l’oppression. Loin des couleurs vives et du côté féerique du film de 1939, le monde d’Oz dans Wicked semble plus adulte et ancré dans la réalité sociale, soulignant les questions d’injustice et de pouvoir qui traversent l’intrigue.