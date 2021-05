WhatsApp : les utilisateurs perdront progressivement des fonctionnalités s’ils n’acceptent pas les nouvelles conditions d’utilisation

Les nouvelles conditions d'utilisation relatives à la gestion de la vie privée de WhatsApp font grincer des dents. À juste titre. Mais les utilisateurs qui ne les accepteraient pas vont perdre progression certaines fonctionnalités.

Les services de messagerie instantanée, comme tous les services numériques ou presque, utilisent des données personnelles. Celles-ci doivent être minutieusement gérées. De nombreuses lois ont été mises en place en ce sens par les gouvernements mais finalement, ce sont les éditeurs desdits services qui restent maîtres de ce qu’ils en font. Pour peu qu’ils informent précisément leurs utilisateurs. Un récent changement sur WhatsApp a bien du mal à passer.

WhatsApp détaille le processus dans le cas où vous n’accepteriez les nouvelles conditions d’utilisation

Comme vous le savez peut-être déjà, WhatsApp a mis en place de nouvelles conditions d’utilisation et la plate-forme entend bien que ses utilisateurs les acceptent. La question qui se pose est la suivante : que se passe-t-il si ce n’est pas le cas ? Il y a déjà eu des rumeurs sur le sujet, laissant notamment entendre que WhatsApp allait supprimer ces comptes. Une information que l’entreprise a réfutée dans un document de support découvert par Gizmodo US.

Vous perdrez progressivement l’accès à certaines fonctionnalités clef

Cela étant dit, WhatsApp limitera votre compte dans le sens où vous perdrez petit à petit l’accès à certaines fonctionnalités, ce qui, à terme, rendra l’application inutilisable. Selon WhatsApp, “vous ne pourrez plus accéder à votre liste de conversations mais vous pourrez toujours répondre aux appels audio et vidéo entrants. Si vous avez les notifications activées, vous pouvez passer par celles-ci pour lire ou répondre à un message ou rappeler dans le cas où vous auriez manqué un appel audio ou vidéo.”

L’entreprise ajoute par ailleurs : “Après quelques semaines de fonctionnalités limitées, vous ne pourrez plus recevoir d’appels ou notifications et WhatsApp cessera d’envoyer les messages et les appels vers votre téléphone.” Votre compte sera donc encore techniquement actif mais toutes les fonctionnalités qui font de WhatsApp WhatsApp seront inaccessibles.

Ces changements devraient entrer en vigueur le 15 mai. Autrement dit, si vous ne voulez pas accepter ces nouvelles conditions d’utilisation concernant la vie privée, vous feriez mieux de vous trouver une autre application de messagerie instantanée.