WhatsApp : la gestion de plusieurs comptes arrive sur iOS

La gestion de plusieurs comptes WhatsApp sera bientôt disponible sur iOS, offrant aux utilisateurs un gain de temps et une meilleure organisation.

Tl;dr WhatsApp introduira bientôt la gestion de plusieurs comptes sur iOS, permettant de basculer facilement entre eux sur un même appareil.

Les utilisateurs pourront ajouter des comptes primaires et secondaires, tout en maintenant une organisation distincte pour chaque compte (notifications, chats, paramètres).

Bien que la date de lancement soit encore inconnue, la fonctionnalité devrait être disponible dans les mois à venir, facilitant la gestion pour les utilisateurs professionnels et personnels.

ne nouveauté pour les utilisateurs iOS

WhatsApp, l’une des applications de messagerie les plus populaires, a récemment intégré des effets de caméra, des autocollants personnalisés et des réactions rapides. Mais Meta ne compte pas s’arrêter là et prévoit de nombreuses améliorations dans les mois à venir. L’une des fonctionnalités les plus attendues est la possibilité de gérer plusieurs comptes WhatsApp depuis un même appareil sur iOS. Cette mise à jour est en développement et pourrait faire son apparition prochainement pour les utilisateurs d’Apple.

L’introduction du support multi-comptes sur iOS

Cette fonctionnalité, observée pour la première fois en août 2023 pour Android, a été testée avec succès sur la version Android de l’application. Cependant, WhatsApp n’a pas tardé à étendre cette possibilité aux utilisateurs d’iOS, afin de leur offrir une expérience similaire. Avec cette mise à jour, WhatsApp permettra à ses utilisateurs d’ajouter et de gérer plusieurs comptes sur le même appareil, ce qui simplifiera leur utilisation quotidienne de l’application. Les utilisateurs pourront ainsi basculer facilement entre leurs comptes sans avoir à jongler entre plusieurs dispositifs.

La gestion des comptes et des notifications

La gestion de plusieurs comptes sur une même application peut s’avérer complexe, mais WhatsApp semble avoir trouvé une solution. En effet, chaque compte sera traité de manière indépendante, avec des conversations, des paramètres et des notifications séparées. Cela permettra à chaque utilisateur de maintenir une organisation claire, qu’il s’agisse de discussions professionnelles ou personnelles. Il sera également possible de personnaliser les comptes pour les faire fonctionner de manière similaire, si besoin. Ce système garantit ainsi une meilleure séparation des comptes tout en offrant une grande flexibilité.

L’avenir de la fonctionnalité et son déploiement

Bien qu’il soit difficile de prédire la date exacte de disponibilité de cette fonctionnalité sur iOS, les progrès réalisés sur la version Android laissent présager une sortie imminente. WhatsApp semble vouloir intégrer cette option dans les mois à venir, et l’application travaille déjà sur sa mise en œuvre. L’objectif est de rendre l’utilisation de plusieurs comptes sur un seul appareil aussi fluide et simple que possible. Reste à savoir si des améliorations supplémentaires seront apportées avant la mise à jour officielle, mais il ne fait aucun doute que cette nouvelle fonctionnalité répondra à un besoin grandissant parmi les utilisateurs d’iOS.