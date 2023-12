Whatsapp enrichit ses fonctionnalités de confidentialité avec l’ajout de messages vocaux éphémères

On pouvait déjà utiliser cet outil pour les messages et photos.

Tl;dr Snapchat a popularisé la notion de “données éphémères”.

WhatsApp ajoute l’auto-destruction des messages vocaux.

Les messages s’autodétruisent après l’écoute, renforçant la confidentialité.

WhatsApp met en garde contre la non-infaillibilité de cette fonctionnalité.

WhatsApp renforce la confidentialité avec une nouvelle fonctionnalité

Il y a une dizaine d’années, Snapchat lançait de manière remarquable la notion de “données éphémères”, avec des messages à durée de vie limitée. Depuis, de nombreuses sociétés se sont engouffrées dans cette brèche, avec un succès mitigé. Récemment, WhatsApp a décidé d’emboîter le pas.

Des messages vocaux qui s’envolent

Jusqu’à présent, l’option « View Once » de WhatsApp permettait l’auto-destruction de photos et de messages, mais elle s’applique désormais également aux messages vocaux. Cette fonctionnalité, simple d’utilisation, est non seulement amusante, mais renforce également la confidentialité. Après la lecture du message par son destinataire, celui-ci se fait “auto-détruire”. La sécurité prime, surtout lorsqu’il s’agit de partager des informations sensibles.

L’infaillibilité n’est pas de mise

Cependant, il est important de noter que cette technologie n’est pas infaillible. WhatsApp conseille à ses utilisateurs d’envoyer ces messages vocaux éphémères uniquement à des personnes de confiance. En effet, certaines astuces permettent de contourner la nature éphémère de ces messages : par exemple, les utilisateurs Android peuvent enregistrer leur écran pendant qu’ils écoutent le message.

Mise à jour mondiale en cours

Cette nouveauté sera déployée à l’échelle mondiale dans les prochains jours. WhatsApp n’en est pas à sa première amélioration, et a d’ailleurs récemment ajouté une option qui permet de masquer votre adresse IP lors de vos appels.