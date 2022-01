WeCrashed : la nouvelle mini-série sur WeWork avec Jared Leto et Anne Hathaway

Apple TV+ va revenir sur l'histoire de WeWork avec une mini-série.

Inspirée du podcast WeCrashed : The Rise and Fall of WeWork, la série télévisée WeCrashed suivra la montée et la chute inexorable du service de coworking WeWork, l’une des startups les plus importantes au monde, et des narcissiques dont l’amour chaotique a permis l’existence : “En moins de dix ans, WeWork est passé d’un seul espace de coworking à une multinationale pesant 47 milliards de dollars. Puis en moins d’un an, l’entreprise a perdu 40 milliards de dollars. Que s’est-il passé ?”

Un teaser pour WeCrashed

Composé de huit épisodes, les trois premiers seront diffusés à partir du 18 mars prochain sur Apple TV+.

A noter que WeCrashed est créée par Lee Eisenberg et Drew Crevello, et a été réalisée par John Requa et Glenn Ficarra. La production exécutive est assurée par John Requa et Glenn Ficarra, ainsi que par Charlie Gogolak. À la production exécutive figurent également Lee Eisenberg, Drew Crevello et Natalie Sandy, mais également Emma Ludbrook, aux côtés de Jared Leto, par le biais de leur société de production Paradox.