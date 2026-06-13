Waze affiche enfin les feux de circulation, mais de façon incomplète

Après des mois de test, Waze déploie les icônes de feux tricolores. Utile pour mieux anticiper la route, mais la carte reste très inégale.

En bref Waze déploie progressivement l’affichage des feux de circulation sur la carte, mais la fonction reste incomplète et inégale selon les utilisateurs.

La fiabilité dépend du crowdsourcing propre à Waze, ce qui explique des différences d’affichage et des informations parfois partielles ou incohérentes.

L’idée est utile pour anticiper la conduite et améliorer sécurité et consommation, mais la fonctionnalité doit encore gagner en précision et en cohérence.

Voir un feu tricolore arriver sur la carte avant de tomber dessus, c’est tout bête. Mais quand vous roulez dans un coin que vous ne connaissez pas, ça peut vraiment changer la conduite. Et c’est justement la nouveauté qui commence à débarquer dans Waze.

Une fonction enfin visible, mais encore en pointillés

Après plusieurs mois de test, l’app de navigation déploie enfin ces petites icônes de feux au grand public. Les premiers essais avaient été repérés en décembre, puis le sujet est revenu par vagues ces derniers mois. Là, il semble y avoir plus de monde servi.

Le souci, c’est que tout le monde ne voit pas la fonction. Ou pas de la même manière. Chez certains, les feux apparaissent déjà sur la carte. Chez d’autres, rien, ou presque rien. Résultat, on est encore loin d’un affichage propre et homogène.

Le modèle Waze explique presque tout

Si Waze patine un peu, ce n’est pas totalement surprenant. Contrairement à Google Maps, l’app ne repose pas d’abord sur une énorme réserve de données déjà stockées. Son ADN, c’est le crowdsourcing, donc l’info remontée par les conducteurs.

Du coup, ce que sait Waze dépend beaucoup de ce que sa communauté lui donne. Pour les radars, on connaît la mécanique. Pour les feux, on devine que la logique n’est pas si différente, même si l’app ne détaille pas vraiment comment ces éléments sont identifiés puis affichés.

Des feux présents sur la carte, mais en nombre étrange

Sur une zone bien connue, l’affichage peut paraître franchement incomplet. Quelques feux sont visibles avec l’icône classique à trois lumières, mais pas du tout en proportion de la réalité. Et c’est là que ça devient intéressant.

L’idée d’un affichage réservé aux itinéraires actifs pouvait sembler logique. Sauf que non, les feux peuvent aussi apparaître sur la carte standard. Il reste donc une vraie zone grise sur la méthode utilisée par Waze pour choisir où montrer ces signaux, et où les oublier.

Autre détail qui n’aide pas, l’application permet de signaler des feux en panne, pas des feux qui fonctionnent normalement. Même flou du côté de l’éditeur de carte officiel, où ils ne semblent pas apparaître non plus.

Pourquoi ce petit ajout compte vraiment ?

Connaître à l’avance l’arrivée d’un feu, ce n’est pas juste du confort. En terrain inconnu, ça aide à anticiper un arrêt, à relâcher tranquillement l’accélérateur et à éviter le gros freinage qui tombe mal. Pour la conduite, c’est propre. Pour la consommation aussi, clairement.

Bref, la nouveauté est bonne. Maintenant, il faut que Waze la rende vraiment fiable. Parce qu’un feu affiché une fois sur trois, c’est pratique, mais pas encore au niveau.