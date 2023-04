Waven sera coédité à l’échelle mondiale par New Tales et Ankama

Ankama annonce un partenariat de coédition pour Waven avec New Tales.

Presque un an après l’annonce d’un partenariat stratégique entre Ankama et New Tales pour préparer le lancement de Waven sur PC, Mac et les smartphones sous Android et iOS, les deux sociétés françaises ont décidé de pousser leur collaboration plus loin avec de l’édition mondiale pour le jeu de rôle et de stratégie au tour par tour dans l’univers du Krosmoz, une saga initiée il y a 20 ans avec la sortie de Dofus.

New Tales and Ankama are taking their partnership to the next level🚀!

We’re very proud to announce that we will be co-publishing globally WAVEN, Ankama's upcoming ambitious game.

We can’t wait to bring you this wonderful gem!

👉Read our press release:

— New Tales (@NewTales_En) March 28, 2023