Wacom dévoile son écran OLED avec stylet le plus fin et le plus léger jamais conçu

L’ère du dessin numérique

Depuis les années 1980, les écrans et tablettes Wacom ont prouvé leur utilité aux artistes et aux designers, leur permettant de troquer leur souris contre un stylo pour le dessin, la retouche photo, et bien plus encore. Figurant parmi cette généalogie, les écrans à stylet connectés à votre ordinateur qui permettent de dessiner directement avec un stylet.

Une innovation technologique

Mais, selon Wacom, une innovation tout à fait inédite a été créée juste quelques semaines avant qu’Apple ne décide de renouveler ses écrans pour iPad. Le dernier modèle d’écran à stylet s’appelle Movink, et c’est le premier de l’entreprise à être équipé d’un écran OLED. Il s’agit également de l’option la plus mince et la plus légère jamais proposée par Wacom, tout en offrant une surface de travail de 13 pouces.

Des performances inédites

Selon Wacom, outre son “noir parfait”, le Movink couvre 100 % du DCI-P3 et 95 % de l’Adobe RGB, avec un Delta E de 2 ou moins. L’entreprise affirme que l’écran à stylet est calibré en usine selon les normes de l’industrie et peut stocker jusqu’à deux profils de couleurs personnalisables.

L’écran OLED présente des avantages autres que sa seule apparence. Wacom affirme que le Movink possède le temps de réponse le plus rapide de tous ses écrans à stylet et offre une hauteur de détection du crayon plus élevée. L’appareil est dit fonctionner de manière plus froide et plus silencieuse que les autres modèles.

Design compact et portable

Pesant seulement 420 grammes et ne mesurant que 4 millimètres à son point le plus mince, le Movink est l’écran à stylet le plus mince et le plus léger jamais réalisé par Wacom. L’écran est recouvert du Gorilla Glass de Corning et le corps est en alliage de magnésium, ce qui vous permet de le transporter dans un sac avec votre ordinateur portable sans souci.

Le Movink est actuellement disponible dans la boutique en ligne de l’entreprise pour 750 $ (850 € et 730 £). L’entreprise proposera également un support pliable pour 80 $ et pour 45 $, même si ces deux articles sont actuellement en rupture de stock.