Vous pourrez bientôt lire vos articles d’actualité payants via Facebook

Facebook vous propose nombre de publications diverses dans vos fils d'actualité. L'occasion de retrouver notamment des articles qui font l'actualité. Mais certains sites protègent leurs articles derrière un système d'abonnement payant, entravant la lecture.

Facebook est utilisé par de nombreux éditeurs pour partager les liens vers leurs derniers articles mais certaines plates-formes ont mis en place des mesures de protection du contenu requérant souvent un abonnement, payant ou non, mais a minima une authentification. Si vous êtes déjà inscrit(e)/abonné(e), il peut alors être assez fastidieux de naviguer dans ces news pour lire le contenu.

Facebook veut simplifier l’expérience des abonnés payants aux sites d’information

La firme de Menlo Park est parfaitement consciente de ce problème et teste aujourd’hui une fonctionnalité qui permettrait aux utilisateurs de Facebook de lire tous les contenus sur les plates-formes auxquelles ils sont abonnés sans avoir besoin de s’authentifier. Pour ce faire, l’utilisateur devrait évidemment lier son compte Facebook à ses différents abonnements. Ainsi, chaque fois qu’il cliquerait sur une publication nécessitant un abonnement pour être lue, la plate-forme saurait qu’il est abonné et pourrait charger le contenu immédiatement.

en permettant de lier leurs comptes sur Facebook

Selon un communiqué de Facebook : “les premiers retours des éditeurs suite à ce test sont très prometteurs, tant pour l’engagement de l’abonné que la distribution du contenu. En juin dernier, les abonnés de notre groupe de test qui avait lié leurs différents comptes sur Facebook avait en moyenne cliqué sur 111% de liens de plus que ceux qui ne faisaient pas partie du test.”

Bien évidemment, pour que ceci fonctionne, il faudra que l’utilisateur soit abonné à tel ou tel service. Cela ne permettra donc pas de s’affranchir du paiement demandé pour l’abonnement mais cette nouveauté devrait assurément améliorer l’expérience de celles et ceux qui paient pour tel ou tel contenu. Et comme Facebook le précise bien, cela pourrait renforcer d’autant l’engagement entre les utilisateurs du réseau social qui sont aussi lecteurs et les éditeurs. Un objectif que poursuit Facebook depuis quelque temps maintenant pour espérer pouvoir aller plus loin avec la curation des contenus d’actualité.