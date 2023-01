Votre ordinateur sous Windows a des thèmes cachés

Vous cherchez de nouveaux thèmes pour votre PC Windows ? Vous pouvez utiliser ceux conçus pour l'éducation.

Les thèmes Windows offrent un choix unique de fonds d’écran, sons et coloris parmi lesquels choisir. Nombre d’entre eux sont proposés par défaut, et il y en a plus encore à télécharger sur le Windows Store. Mais vous n’avez pas besoin de chercher ailleurs pour en avoir davantage. Certains des meilleurs thèmes Windows sont simplement cachés.

La raison ? C’est parce que ces thèmes ne sont, normalement, pas pour vous. Microsoft a ajouté ces nouveaux thèmes dans Windows 11 22H2 pour les utilisateurs du monde de l’éducation. Quiconque utilise une machine Windows à jour pour l’école peut profiter de ces nouveaux thèmes, mais vous n’avez pas besoin expressément d’une machine pour l’éducation pour y avoir droit. Ces thèmes sont embarqués dans la mise à jour 22H2, mais il y a quelques étapes à suivre d’abord.

Le twittos PhantomOcean3 a partagé la marche à suivre pour débloquer ces thèmes cachés pour l’éducation sur votre PC. Tout d’abord, il faut avoir la dernière mise à jour Windows 11 22H2 sur votre machine. Votre ordinateur l’a peut-être téléchargée et installée automatiquement. Si ce n’est pas le cas, direction les Paramètres > Mise à jour Windows > Vérifier les mises à jour. Si la mise à jour n’est pas encore disponible, vous pouvez la télécharger manuellement depuis le site de Microsoft via l’assistant d’installation Windows 11. Assurez-vous de sauvegarder vos données importantes avant de procéder.

Avec la version 22H2 ou plus récente sur votre machine, ouvrez l’éditeur de registre (regedit). Vous pouvez le faire en tapant “regedit” dans la barre de recherche du menu démarrer puis en cliquant sur Éditeur de Registre. Vous pouvez aussi faire un clic droit sur Démarrer, choisir “Exécuter”, taper “regedit” dans Ouvrir et choisir “OK”.

Autorisez l’Éditeur de Registre de procéder à des modifications sur votre ordinateur. Une fois regedit ouvert, allez dans “HKEY_LOCAL_MACHINE > Software > Microsoft > PolicyManager > current > device”. Faites un clic droit sur “device”, choisissez “New > Key”. Appelez-la “Education”. Dans cette clef, faites un clic droit et choisissez “New > DWORD (32-bit) Value” et créez un DWORD nommé “EnableEduThemes”. Faites un clic droit sur cet objet, choisissez “Modify” et mettez la valeur sur 1. Cliquez enfin sur “OK”.

Maintenant, redémarrez votre ordinateur. Lorsque celui-ci aura redémarré, Windows commencera à installer les thèmes. Patientez un peu avant de retourner dans Paramètres > Personnalisation. Si tout s’est bien passé, vous devriez voir ces nouveaux thèmes qui n’apparaissent normalement que sur les machines configurées pour l’éducation.