Voici comment a été produite la chanson inédite des Beatles “Now and Then”

Très bientôt sortira la chanson inédite des Beatles, Now and Then. Une vraie prouesse sans les technologies modernes offertes par l'intelligence artificielle. Voici comment cela a pu être possible.

Les Beatles se sont séparés il y a plusieurs années et il ne reste plus que deux membres du groupe encore vivants, mais les fans auront très bientôt droit à un tout nouveau titre. Le site officiel du groupe a en effet annoncé tout récemment une nouvelle chanson intitulée “Now and Then”. Cette dernière a été créée avec l’aide d’un logiciel audio utilisant l’intelligence artificielle qui a permis de capturer la voix de John Lennon.

Quand sortira la chanson “Now and Then” ?

Ce nouveau titre des Beatles sera disponible dès le 2 novembre.

John Lennon avait écrit et enregistré la démo avant son assassinat en 1980. Les limitations technologiques empêchaient jusqu’à présent de séparer la voix de John Lennon du piano, ce qui empêchait cette dernière d’être utilisée pour quoi que ce soit. Ceci étant dit, le logiciel IA développé par le réalisateur Peter Jackson et son équipe à qui l’on doit The Beatles: Get Back est parvenu à isoler la voix du chanteur, permettant alors au Beatles de se retrouver en studio une dernière fois.

Les Beatles ont-ils donné leur accord pour cette chanson créée avec l’aide de l’IA ?

Il y a déjà eu quelques vives controverses autour de l’utilisation de l’intelligence artificielle pour créer de faux audio, notamment une chanson par un créateur anonyme, Ghostwriter, qui a utilisé les voix de Drake et The Weeknd. Mais le problème, finalement, réside dans le fait que les artistes n’avaient pas donné leur consentement. À l’inverse, les membres restants de Beatles ont participé activement à faire de ce projet une réalité.

“La voilà, la voix de John, parfaitement claire. C’est très émouvant. Et nous jouons tous dessus. C’est un véritable enregistrement des Beatles. En 2023, pouvoir travailler sur la musique des Beatles et être sur le point de proposer une nouvelle chanson que le public n’a jamais entendue, je pense que c’est une chose très excitante”, déclarait Paul McCartney.

“Nous ne pourrions jamais être plus proche de lui, alors c’était très émouvant pour chacun d’entre nous”, ajoutait Ringo Starr.

Depuis un extrait publié en juin dans une interview avec Paul McCartney, les fans des Beatles attendaient d’en savoir davantage sur cette chanson. John Lennon avait enregistré une démo de la chanson avec sa voix et un piano dans les années 1970, démo qui a été transmise aux membres restants, Paul McCartney, Ringo Starr et George Harrison, dans les années 1990 par la veuve de John Lennon, Yoko Ono. Cette démo fut remisée jusqu’à ce que le documentaire de Peter Jackson ouvre de nouvelles possibilités pour cette ébauche.

WingNut Films, la société de production de Peter Jackson, a développé une technologie de machine-audio learning (MAL), qui a pu séparer l’audio des vidéos originales pour Get Back. Ceci a permis aux réalisateurs d’isoler et de retravailler les pistes instrumentales et vocales, en incluant quelques bribes de conversation très intéressantes. En appliquant leur technologie MAL sur al démo, Peter Jackson et son équipe ont pu obtenir une qualité suffisante pour réenregistrer la chanson avec les membres vivants des Beatles.

Ringo Starr et Paul McCartney ont achevé la chanson en 2022 en ajoutant leurs propres lignes. La chanson intégrait aussi un enregistrement à la guitare de George Harrison qui est mort en 2001.

“S’il était là aujourd’hui, Dhani et moi savons qu’il aurait rejoint de tout cœur Paul et Ringo pour finaliser l’enregistrement de ‘Now and Then'”, déclarait la veuve de George Harrison, Olivia.