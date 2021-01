Vikings : le spin-off Valhalla passe de History à Netflix

La nouvelle série télévisée Vikings : Valhalla se déroulera un siècle après les aventures de Ragnar Lodbrok et ses fils.

Si la série principale s’est terminée en décembre dernier après six saisons, la saga Vikings va continuer avec le spin-off Valhalla. Jeb Stuart, Hirst, Morgan O’Sullivan, James Flynn, Sherry Marsh, Alan Gasmer, Sheila Hockin et John Weber sont les producteurs exécutifs. Stuart est également showrunner et scénariste. Niels Arden Oplev a assuré la réalisation et la production du premier épisode. Les autres réalisateurs de la première saison sont Stephen St. Leger et Hannah Quinn. Vanessa Alexander, Declan Croghan et Eoin McNamee rejoignent Stuart en tant que scénaristes.

Vikings : Valhalla commence au début du 11ème siècle et raconte les aventures légendaires de certains des plus célèbres vikings qui aient jamais vécu – Leif Eriksson, Freydis Eriksdotter, Harald Hardrada et le roi normand Guillaume le Conquérant. Ces hommes et ces femmes ouvriront la voie alors qu’ils se battent pour leur survie dans un monde en constante évolution. A noter que le tournage des premiers épisodes a d’ores et déjà eu lieu en Irlande sachant qu’une diffusion serait prévue pour fin 2021 ou début 2022. La chaine History du groupe A&E Television Networks n’est d’ailleurs plus de la partie, MGM Television et Netflix ont repris le flambeau.

Le casting de Vikings : Valhalla