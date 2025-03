Vers un retour des Éternels dans l’univers Marvel ?

La star des Éternels reste optimiste quant à son retour dans l'univers cinématographique Marvel, suite à une référence à Captain America.

Tl;dr Gemma Chan espère retrouver son rôle de Sersi dans l’univers cinématographique Marvel.

Eternals a reçu un accueil mitigé malgré un casting all-star et une réalisatrice oscarisée.

Eternals 2 n’est pas en projet, mais les personnages pourraient revenir dans d’autres films Marvel.

Retour espéré de Gemma Chan dans l’univers Marvel

L’actrice Gemma Chan, qui a brillé dans le film Eternals, espère faire son retour dans l’univers cinématographique Marvel. Lors d’une interview pour la promotion de son prochain film, The Actor, elle a exprimé son enthousiasme à l’idée de reprendre son rôle de Sersi, soulignant qu’il reste encore de nombreux aspects à explorer dans l’histoire de son personnage.

Eternals : un accueil mitigé

Malgré un casting étoilé comprenant Richard Madden, Angelina Jolie, Salma Hayek, Kumail Nanjiani, Kit Harington, Brian Tyree Henry, Barry Keoghan et d’autres, Eternals n’a pas reçu l’accueil espéré. Le film, réalisé par la lauréate d’un Oscar Chloé Zhao, a reçu des critiques mitigées et a été le premier film de l’univers cinématographique Marvel à obtenir une note « pourri » sur Rotten Tomatoes. Malgré cela, le film a tout de même engrangé 402 millions de dollars au box-office mondial.

Les personnages d’Eternals pourraient faire leur retour

Alors qu’une suite à Eternals ne semble pas être dans les plans de Marvel, certains fils narratifs du film ont été repris dans Captain America: Brave New World. Ainsi, il est possible que des personnages d’Eternals fassent leur retour dans d’autres films de l’univers Marvel, comme Avengers: Doomsday ou Secret Wars. En effet, les réalisateurs Joe et Anthony Russo ont laissé entendre que n’importe qui de l’histoire riche de l’univers Marvel pourrait faire une apparition. Il reste donc à espérer que le talentueux casting d’Eternals ait l’occasion de revisiter leurs rôles.