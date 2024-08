Eternals 2 est annulé par Marvel

A la demande de Marvel, la suite du film Eternals ne verra pas le jour.

Un accueil mitigé

Lors de sa sortie en 2021, Eternals avait suscité des attentes élevées, notamment grâce à la présence de la réalisatrice primée aux Oscars, Chloé Zhao. Cependant, malgré son casting étoilé et une direction artistique soignée, le film Eternals avec Gemma Chan, Richard Madden, Angelina Jolie, Salma Hayek et Kumail Nanjiani a reçu un accueil critique mitigé. Les critiques ont salué l’originalité du projet mais ont souvent pointé du doigt une narration jugée complexe et un rythme parfois inégal. Ce mélange d’opinions pourrait avoir contribué à la décision de Marvel d’annuler la suite.

Des performances au box-office en demi-teinte

Outre les critiques, Eternals n’a pas non plus été le succès commercial que Marvel espérait. Avec un box-office global qui, bien que respectable, n’a pas atteint les sommets habituels du studio, le film a peiné à conquérir un large public. Ce résultat a sans doute renforcé les doutes sur l’opportunité de poursuivre l’aventure avec une suite. Marvel, bien que habitué à surmonter les obstacles, a ici préféré jouer la carte de la prudence en ne prenant pas de risque avec une franchise qui n’a pas encore fait ses preuves.

Un tournant dans la stratégie de Marvel

L’annulation d’Eternals 2 pourrait marquer un changement dans la stratégie globale de Marvel. Le studio semble vouloir se concentrer sur des projets plus sûrs et sur les personnages déjà bien établis dans le MCU. Avec l’expansion continue des séries Disney+ et l’introduction d’autres héros comme les X-Men et les Quatre Fantastiques, Marvel pourrait choisir de prioriser des franchises qui garantissent un succès plus certain. Ce choix démontre une volonté de recentrer les efforts sur ce qui fonctionne, au détriment de la prise de risque que représentait la suite des Eternals.

L’avenir des personnages introduits dans Eternals

Malgré l’annulation de la suite du film Eternals, Marvel ne compte pas abandonner les personnages introduits dans celui-ci. Certains héros pourraient faire des apparitions dans d’autres films ou séries du MCU, permettant ainsi de poursuivre leurs histoires tout en les intégrant davantage à l’univers existant. Cette approche pourrait offrir de nouvelles dynamiques intéressantes et permettre aux Eternals de s’inscrire plus naturellement dans les intrigues majeures du MCU, sans nécessiter un second film dédié. Les fans devront donc rester à l’affût des prochains projets pour savoir où et quand ils retrouveront leurs personnages préférés.