Venom 3 se distingue par un choix visuel différent des deux précédents opus

Une évolution de la franchise de Sony Pictures Entertainment avec Venom 3.

Tl;dr Sony a dévoilé le logo de Venom 3.

La dernière apparition de Tom Hardy en tant que Venom.

Le logo de Venom 3 suscite des spéculations sur l’intrigue.

Le symbiote Toxin pourrait être l’antagoniste de Venom 3.

Le renouveau visuel de Venom 3

La franchise centrée sur le symbiote Venom de Marvel se réinvente avec un nouveau logo pour son troisième opus. Tom Hardy, qui a incarné Venom dans les deux précédents films, a déclaré que ce serait son “dernier tour de piste“. Le casting de Venom 3 reste encore mystérieux avec seulement Juno Temple et Chiwetel Ejiofor confirmés à ce jour.

The ‘Venom 3’ logo has been revealed at the Sony CES2024 Press Conference pic.twitter.com/t4zFpybYMu — ScreenTime (@screentime) January 9, 2024

Le logo de Venom 3 enflamme les réseaux

L’identité visuelle du film, dévoilée lors de la présentation des futurs projets de Sony Pictures Entertainment au CES 2024, a suscité un débat sur les réseaux sociaux. Certains fans auraient préféré un titre avec sous-titre, à l’image du précédent Venom: Let There Be Carnage, ou un jeu de mot comme “V3NOM“. Le chiffre 3 en rouge derrière le logo de la franchise laisse planer le doute sur le retour de Carnage, malgré le sort fatal que lui a réservé Venom dans le film précédent.

Un nouvel antagoniste pour Venom 3 ?

Il est encore incertain de savoir si l’officier Patrick Mulligan, incarné par Stephen Graham, sera de retour dans Venom 3. Le film précédent Venom: Let There Be Carnage insinuait cependant qu’il était possédé par un autre symbiote, comme en témoignent ses yeux devenus d’un bleu lumineux. Dans les comics Marvel, Mulligan fusionne avec le symbiote Toxin.

Le symbiote Toxin, oscillant entre le rôle de héros et de méchant, est généralement rouge, une caractéristique héritée de son parent Carnage. Le chiffre 3 rouge du logo pourrait donc être un indice de l’apparition de Toxin en tant que nouvel antagoniste de Venom 3, d’autant plus qu’il s’agit d’un symbiote de troisième génération, issu de Carnage, lui-même issu de Venom.