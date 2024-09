Valve recrute des collaborateurs clés du développeur de Risk of Rain !

Hopoo Games a interrompu la production d'un jeu non annoncé. Cette décision soulève de nombreuses questions. Qu'est-ce qui aurait bien pu pousser ce célèbre développeur à arrêter un projet en cours de route ?

Le paysage des jeux vidéo est sur le point de subir une modification significative. Hopoo Games, la société de développement à l’origine du jeu d’action roguelike à succès Risk of Rain, a annoncé une pause indéterminée dans ses activités. Ses co-fondateurs, Paul Morse et Duncan Drummond, ainsi qu’une partie de l’équipe, ont choisi de rejoindre le géant du jeu vidéo, Valve.

Arrêt de la production du jeu Snail

La conséquence directe de cette transition est l’arrêt de la production d’un jeu encore non annoncé, nommé Snail. Le flou entoure son éventuelle reprise dans le futur. Aucune précision n’a été fournie concernant le nombre de membres du personnel de Hopoo rejoignant Valve ou ayant choisi de quitter l’entreprise.

Un potentiel apport au développement de Deadlock

Comme l’ont souligné Game Developer et plusieurs commentateurs sur le subreddit Steam, il est fort probable que les anciens membres de Hopoo contribuent au développement de Deadlock, le nouveau jeu de tir MOBA de Valve, encore en phase de test depuis 2023. Deadlock a déjà attiré des milliers de joueurs avant même son annonce officielle, bien qu’il reste en accès sur invitation et sans date de sortie déterminée.

Le succès de Risk of Rain

Si Deadbolt, un jeu d’action furtif en défilement latéral, figure également au catalogue de Hopoo, c’est avant tout grâce à Risk of Rain que le studio a acquis sa renommée. Ce jeu, sorti en 2013, propose des mécaniques de tir et de plateforme en 2D simples mais exigeantes. Sa difficulté croissante et la menace d’une mort permanente offrent un défi constant aux joueurs.