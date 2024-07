Valve lance une application d’enregistrement de jeu native pour Steam Deck

Cela pourrait être pratique pour partager des clips.

Dans une période sombre pour les fonctionnalités de partage sur les consoles de jeu, le Steam Deck, contrairement aux autres, poursuit inébranlablement sa route. Valve a dévoilé mercredi une innovation novatrice : une application native baptisée Steam Game Recording.

L’application fait exactement ce que son nom indique : elle enregistre vos parties de jeu, vous permettant ensuite de les éditer et de les partager en ligne. Initialement disponible sur Steam sur PC, il a été confirmé que l’outil fonctionnerait également sur Steam Deck.

Il faut préciser que pour le moment, cette fonctionnalité est en version bêta. Pour en bénéficier, il suffit de vous rendre dans le menu Paramètres, d’accéder à la section Interface, puis de vous rendre dans Participation bêta pour opter pour la bêta de l’enregistrement de jeu. Une fois cette étape franchie, vous serez opérationnel.

