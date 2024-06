Valve dévoile les jeux les plus joués sur Steam Deck

Il semble que tout le monde joue à "Elden Ring". Surprenant, n'est-ce pas ?

Tl;dr Valve a ajouté une nouvelle liste des 100 jeux les plus joués sur Steam Deck.

Les graphiques peuvent être triés par semaine, mois, ou année et sont mis à jour quotidiennement.

La position sur la liste n’est pas déterminée uniquement par le nombre de joueurs.

Elden Ring occupe la première place, suivie de Stardew Valley et Balatro.

Valve, le géant de l’industrie des jeux vidéo, a enrichi sa plateforme d’un nouvel outil d’analyse pour ses utilisateurs : un classement des 100 jeux les plus joués sur Steam Deck. Cette nouvelle fonctionnalité permet à toute personne intéressée de visualiser et de trier les informations sur une base hebdomadaire, mensuelle ou annuelle. Il s’agit d’un véritable baromètre des tendances de jeu, qui est actualisé quotidiennement.

Plus qu’un simple dénombrement de joueurs

Contrairement à ce que l’on pourrait penser, la présence au sein de ce prestigieux top 100 ne repose pas uniquement sur le nombre de joueurs. Lawrence Yang, de Valve, a précisé à nos confrères de The Verge que “la mesure que nous utilisons pour déterminer les jeux les plus joués est une combinaison d’utilisateurs uniques et d’intérêt“. Par exemple, malgré sa sortie récente, Hades 2 a attiré de nombreux joueurs passionnés, si bien qu’il a grimpé rapidement dans le classement.

Qui sont les poids lourds du classement ?

Au moment de son lancement, le RPG Elden Ring trône fièrement en tête de ce classement, suite à la sortie récente de l’extension Shadow of the Erdtree. Par ailleurs, le jeu indépendant adoré par tous, Stardew Valley, se place en deuxième position, et le populaire jeu de construction de deck, Balatro, prend la troisième place du podium. Les deux versions de Hades font également partie du top dix.

Des surprises au rendez-vous

Enfin, ce top révèle quelques surprises, parmi lesquelles Kingdom Hearts HD 1.5 + 2.5 ReMIX, qui occupe la cinquième place, et Fallout 4, qui se hisse en sixième position. C’est donc le moment de saisir l’opportunité de la Steam Summer Sale pour enrichir votre bibliothèque avec les titres en vogue sur Steam Deck.