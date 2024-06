Le redoutable boss du DLC Elden Ring n’est rien d’autre que deux grands gaillards dans le costume d’un lion dansant

L'extension "Shadow of the Erdtree" recèle de surprenantes surprises, dissimulées juste sous nos yeux.

Vendredi dernier, l’extension Shadow of the Erdtree du jeu Elden Ring, est arrivée, révélant aux joueurs des surprises fascinantes.

Un duo en costume de bête divine

Le premier grand adversaire de cette extension, le “Lion dansant de la bête divine“, est un monstre terrible qui manipule le vent, la foudre, la glace et son imposant corps pour anéantir la vermine souillée. Pourtant, sa nature terrifiante semble s’être estompée lorsque le YouTubeur BonfireVN a découvert que ce n’était autre que deux grands hommes vêtus d’un costume de lion. La vidéo de BonfireVN a présenté une personne portant la tête du lion et un autre à l’arrière, un peu à la manière des pantomimes équestres, insufflant une réalité nouvelle et déconcertante à ce personnage terrorisant.

Un succès de plus pour Elden Ring

Le DLC Shadow of the Erdtree a été un véritable succès, et Elden Ring a atteint cette fin de semaine le chiffre impressionnant de 780 000 joueurs simultanés, uniquement sur la plateforme Steam.

Cela a permis au jeu d’atteindre des chiffres comparables à ceux de son lancement en début d’année 2022, culminant à près d’un million de joueurs simultanés.

En cumulant plus de 25 millions de ventes, Elden Ring s’impose comme l’un des jeux les plus vendus de tous les temps.

Toutefois, le chemin vers cette réussite ne s’est pas fait sans heurts. Certains joueurs ont critiqué la difficulté du jeu, provocant une vague de critiques négatives sur Steam.

Un défi nécessaire, selon les créateurs

Les créateurs d’Elden Ring ont répondu à ces critiques dans une interview accordée à The Guardian. Hidetaka Miyazaki, président de From et directeur d’Elden Ring, a déclaré que si le but était d’attirer tous les joueurs, ils auraient pu réduire la difficulté. Cependant, selon lui, cela aurait enlevé le sentiment de réussite qui est une partie fondamentale de l’expérience du jeu. Il conclut en disant qu’abaisser la difficulté aurait privé le jeu de cette joie, ce qui aurait, à ses yeux, détruit le jeu.