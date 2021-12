Unreal Engine 5 : Fortnite est le premier jeu à utiliser la nouvelle version du moteur graphique

Après avoir exploité l’Unreal Engine 4 depuis le lancement du Battle Royale en 2017, Epic Games vient enfin de faire passer Fortnite au moteur graphique Unreal Engine 5. Ce changement arrive en même temps que l’arrivée du Chapitre 3, Flipped, qui introduit plusieurs changements massifs à l’île du jeu. Alors qu’Epic Games avait promis en 2020 de migrer Fortnite vers Unreal Engine 5 en 2021, beaucoup ont supposé que le COVID-19 avait forcé le studio américain à repousser son calendrier, mais celui-ci attendait simplement le bon mauvais pour faire les choses dans les régles de l’art.

With the arrival of Chapter 3, @FortniteGame development has flipped to Unreal Engine 5.

We're excited to share this journey with you and are working to make this the best experience possible for the entire Fortnite community.

— Unreal Engine (@UnrealEngine) December 7, 2021