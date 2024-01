Une tragédie réelle a brutalement interrompu un animé romantique complexe

La série animée Recovery of an MMO Junkie a réalisé en dix épisodes ce que la plupart des animes romantiques peinent à accomplir en plusieurs saisons, et elle aurait pu aller encore plus loin.

Tl;dr Recovery of an MMO Junkie présente une romance innovante.

L’histoire s’est terminée prématurément à cause de la santé de l’auteur.

Malgré cela, la série a réussi à dépasser les attentes.

La relation complexe entre les protagonistes a captivé le public.

Une romance innovante en anime : Recovery of an MMO Junkie

Recovery of an MMO Junkie, une série de romance sous-estimée, a montré un potentiel incroyable grâce à l’évolution rapide de la relation entre les protagonistes masculin et féminin dès la première saison. Malheureusement, à cause de la santé déclinante de l’auteur original du manga, Rin Kokuyo, l’éditeur Comico a décidé de mettre fin à la série pendant une longue pause, affectant négativement l’adaptation en anime.

Une décision difficile, mais nécessaire

La décision de Comico d’arrêter la série était sans doute la bonne, d’autant plus impressionnante qu’elle a été prise en 2018, bien avant que les mauvaises conditions de travail dans l’industrie de l’anime et du manga ne soient largement connues. Cependant, l’adaptation en anime avait étrangement commencé alors que le manga était encore en pause, ce qui a simplement exposé plus de gens à une histoire qui avait une forte chance de se terminer prématurément.

Une relation qui transcende les mondes

Avant même que Recovery of an MMO Junkie ne commence à innover dans les tropes de romance en anime, la relation entre Moriko Morioka et Yuta Sakurai était déjà complexe. En surface, l’histoire a séduit beaucoup de gens car Morioka et Sakurai avaient une relation légèrement romantique dans un MMO où les avatars ne correspondaient pas à leur genre dans le monde réel. Cette relation complexe a commencé à se superposer dans la réalité et dans le jeu, permettant à l’anime de montrer leur relation réelle et de jeu qui commencent à se chevaucher.

Un potentiel inexploité

Même si la série n’a pas pu être conclue comme prévu, Recovery of an MMO Junkie a réussi à innover sur le trope le plus utilisé dans la romance d’anime avant de manquer tragiquement de matériel pour conclure correctement. La véritable déception est qu’une histoire sur deux âmes qui parviennent toujours à se retrouver à travers plusieurs mondes est maintenant terminée.