Une série TV « Crazy Rich Asians » pourrait enfin réaliser le souhait des fans après 6 ans d’attente

Une série télévisée "Crazy Rich Asians" pourrait mener à deux nouveaux films.

Tl;dr Une série télévisée Crazy Rich Asians pourrait mener à deux nouveaux films.

La série est confirmée pour être diffusée sur HBO, sans date précise.

Deux suites étaient prévues, mais n’ont jamais été produites, possiblement à cause de la pandémie COVID-19.

Si la série est un succès, elle pourrait relancer l’intérêt pour la franchise et mener à des adaptations des deux derniers livres.

La saga Crazy Rich Asians poursuit son chemin à la télévision

La saga cinématographique à succès Crazy Rich Asians poursuit sa route, cette fois à travers le petit écran. Près de six ans après la sortie du film original, une série télévisée pourrait donner naissance à deux nouveaux films de la franchise. Ce film de 239 millions de dollars, qui a connu un franc succès sur Netflix, a rappelé aux spectateurs l’histoire d’amour passionnante entre Nick Young (Henry Golding) et Rachel Chu (Constance Wu). Il a également charmé par sa représentation de la vie extravagante et élégante des familles fortunées de Singapour, lui conférant une qualité intemporelle.

Une série en développement

Après le regain d’intérêt suscité par le film sur Netflix, une série télévisée Crazy Rich Asians a été confirmée sur HBO. Bien que la date exacte de sortie ne soit pas encore connue, on sait déjà qu’il s’agira d’une série dérivée du film original. Aucun scénario précis n’a été confirmé, mais il est certain que cette série apportera un vent de fraîcheur. En effet, aucun film ou série n’a été produit depuis le premier volet de Crazy Rich Asians. Cette série pourrait non seulement proposer de nouvelles intrigues dans l’univers de Crazy Rich Asians, mais aussi poser les bases de deux suites potentielles sur grand écran.

Des suites en suspens

Après le succès critique et commercial de Crazy Rich Asians, deux suites étaient prévues. Bien qu’elles n’aient jamais été produites, ces suites étaient censées être basées sur les deux derniers tomes de la série de livres de Kevin Kwan, China Rich Girlfriend et Rich People Problems. Il n’y a jamais eu d’explication officielle quant à l’absence de suites à Crazy Rich Asians. Toutefois, des événements historiques récents pourraient potentiellement fournir une réponse. La pandémie de COVID-19 a débuté en 2020, provoquant l’arrêt de la plupart des productions cinématographiques. De plus, les grèves de la SAG-AFTRA et de la WGA en 2023 ont conduit à l’arrêt de plusieurs productions. Bien qu’il ne soit pas clair si ces événements ont eu un impact sur la franchise, ils pourraient expliquer pourquoi les suites de Crazy Rich Asians n’ont jamais vu le jour.

Des spin-offs en perspective

Si le succès de la série Crazy Rich Asians est au rendez-vous, cela pourrait signifier qu’il y aura enfin des suites adaptant les deux derniers livres. En plus des adaptations de China Rich Girlfriend et Rich People Problems, il était également prévu un film dérivé de Crazy Rich Asians. Ce film devait suivre la relation d’Astrid et de son nouvel amoureux, mais il n’a jamais été réalisé. Si la série télévisée suscite un intérêt significatif et attire suffisamment de téléspectateurs, ce spin-off pourrait enfin voir le jour.