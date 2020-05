Une nouvelle rumeur annonce les lunettes de réalité augmentée d’Apple pour 2021 finalement

Il y a quelques jours seulement, l’analyste Ming-Chi Kuo affirmait que les lunettes de réalité augmentée d’Apple tant attendues ne verraient très probablement pas le jour avant 2022, au mieux. Étant donné l’efficacité de notre homme au jeu des prédictions concernant les produits et services Apple, cette information pourrait presque faire office de confirmation officielle. Et pourtant…

En effet, un autre leakster bien connue de la communauté Apple, Jon Prosser de FrontpageTech, vient de réfuter cette note de Ming-Chi Kuo. Dans un tweet, il affirme que les lunettes Apple Glasses – ou quel que puisse être leur nom final – seront bel et bien lancées en 2021. Selon Jon Prosser, l’appareil pourrait même être commercialisé entre les mois de Mars et Juin 2021. Voilà qui a le mérite d’être précis à défaut peut-être d’être avéré.

Impossible de savoir, évidemment, si ces lunettes seront effectivement commercialisées à cette date ou s’il faut s’attendre à une approche similaire à celle d’Apple pour le Mac Pro. La machine avait seulement été annoncée officiellement. Elle n’avait été disponible à la vente que plusieurs mois plus tard. Jon Prosser affirme aussi avoir vu ces fameuses Apple Glasses et selon lui, elles sont “vraiment stylées”. Les rumeurs concernant ces lunettes de réalité augmentées existent depuis longtemps. L’intérêt de la firme de Cupertino pour cette technologie est tout à fait officiel. On peut donc tout à fait légitimement s’attendre à un produit assez similaire aux Google Glass. Cela étant dit, bien que le concept de ce genre de lunettes soit effectivement très intéressant, leur réalisation est très délicate. Google n’a pas réussi. Peut-être Apple parviendra-t-il à changer cela. Qui sait ? Pour l’heure, il faut patienter.

I can’t believe I’m going against Kuo on this one… but I believe he’s wrong.

Apple Glasses are aimed for March-June 2021.

Also.

I’ve seen them.

They’re sleek as hell. 👀

Will be showing you soon 🤫 https://t.co/0GaOYDA5N8

— Jon Prosser (@jon_prosser) May 15, 2020