Une nouvelle action en justice contre Google aux États-Unis ?

Les géants de la tech ne sont pas franchement en odeur de sainteté ces derniers temps. Notamment à cause de leur position, plutôt dominante, sur certains marchés.

Google fait actuellement face à un certain nombre d’actions en justice liées aux pratiques anticoncurrentielles dans le monde entier et cette liste pourrait bientôt grossir encore en janvier. Selon Bloomberg, au moins trois États américains (Utah, Caroline du Nord et New York) scruteraient de près les frais perçus par le géant américain dans ses achats in-app et autres abonnements. Les procureurs généraux de ces états prépareraient une action en justice et pourraient déposer le dossier dès le mois de janvier.

Une nouvelle action en justice contre Google en janvier ?

Google prend actuellement une commission de 30 % sur les abonnements et achats in-app sur le Play Store, bien que cette commission descende à 15 % après la première année pour les abonnements. Apple a la même politique mais le medium ne précise pas si les autorités locales des États préparent aussi une action en justice contre le géant de la tech.

Les commissions sur les stores de ces deux géants sont l’un des plus gros contentieux à l’heure actuelle entre eux et les développeurs. Il y a quelques mois, Epic poursuivait Google et Apple après le retrait de Fortnite de leur app store après avoir offert aux utilisateurs un moyen d’acheter des items directement auprès du développeur à un tarif moindre que via les stores. Comme vous pouvez le deviner, cette décision a été prise pour tenter d’éviter de payer les commissions des géants. Plusieurs entreprises, y compris Spotify et Facebook, se sont ralliées au studio pour protester contre les politiques de Google et Apple.

Toujours sur fond de pratiques anticoncurrentielles

Interrogé quant à cette enquête, Google déclarait à Bloomberg que les développeurs Android n’ont pas à publier leurs applications sur le Play Store s’ils ne veulent pas s’acquitter des commissions. Le vice-président d’Android et Google Play Sameer Samat déclarait : “Android a toujours autorisé les gens à obtenir leurs applications depuis plusieurs app stores. Chaque store peut décider de son propre business model et des fonctionnalités proposées aux utilisateurs. Cette ouverture signifie que même si un développeur et Google ne sont pas d’accord sur certains termes, le développeur peut toujours distribuer sur une autre plate-forme Android.”

Il y a quelques jours seulement, Google était la cible d’une troisième action en justice pour soupçon de pratique anticoncurrentielle cette année aux États-Unis. Le procureur général du Texas dirigeait un groupe de 38 États dans une action en justice centrée sur le business de la recherche et de la publicité du géant de la tech. Selon les mots du procureur général du Colorado Phil Weiser, “les actions anticoncurrentielles de Google ont protégé ses monopoles sur la recherche globale et exclu ses rivaux, privant les utilisateurs des avantages de la concurrence, bloquant l’innovation et rendant plus difficile l’introduction de nouveaux entrants ou toute expansion.”