Une intelligence artificielle pour prédire les méfaits des braconniers

Le braconnage est un problème extrêmement important à l'heure actuelle. Les braconniers ne reculent devant rien pour commettre leurs méfaits. Les technologies modernes peuvent aider la lutte.

L’intelligence artificielle peut servir bien des desseins, dans des domaines extrêmement divers. Il suffit presque, finalement, d’avoir l’idée et de transmettre les modèles de données adéquats aux algorithmes. C’est ainsi que des chercheurs ont pu mettre au moins le système de prédiction des apparitions des braconniers baptisé PAWS.

Une intelligence artificielle pour aider à lutter contre le braconnage

Comment faire cesser le braconnage animal ? C’est une tâche extrêmement délicate, et gargantuesque tant les surfaces à couvrir sont étendues aux quatre coins du globe. Et l’opération est d’autant plus difficile que le braconnage génère énormément d’argent. Si l’on pouvait simplement demander aux braconniers de cesser leurs activités, voilà qui serait idéal, mais ce n’est évidemment pas comme cela que les choses fonctionnent. Et il est impossible d’avoir des gardes en patrouille partout, sur tous les sites, 24 heures sur 24.

Le système PAWS se montre très fiable dans ses prédictions

C’est là que les technologies modernes peuvent se révéler utiles. Grâce aux efforts de chercheurs, une intelligence artificielle a pu être mise au point. Baptisé Protection Assistant for Wildlife Security (PAWS), ce système aide les gardes non seulement à garder une trace des passages des braconniers mais aussi à prédire où ils pourraient apparaître la prochaine fois. Autrement dit, PAWS peut aider à concentrer les ressources sur certaines zones précises.

Ce système utilise les données de la plate-forme SMART qui fut conçue à l’origine par la World Wildlife Foundation. Cette plate-forme suggère les passages les plus efficaces en se basant sur la théorie des jeux. Jusqu’à présent, le système s’est montré plutôt efficace dans ses prédictions.

Durant un test réalisé en 2014, des gardes ont constaté que les zones déterminées par l’intelligence artificielle étaient effectivement plus à risque quant aux actes de braconnage par rapport à celles catégorisées comme représentant un risque faible par le système PAWS. L’utilisation de PAWS n’est pas le seul exemple d’utilisation de technologies modernes pour lutter contre le braconnage. Ces dernières années, les gardes ont commencé à utiliser des outils de plus en plus hi-tech pour tenter d’endiguer cette pratique dramatique pour la vie sauvage.