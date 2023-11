Une gamme de bijoux Pokémon de Tiffany et Daniel Arsham vendus jusqu’à 29.000 dollars

Le joaillier de luxe Tiffany & Co va commercialiser un assortiment de bijoux aux couleurs de la licence Pokémon en partenariat avec Daniel Arsham et The Pokémon Company.

La collection capsule Tiffany & Arsham Studio & Pokémon sera disponible au Tiffany & Co Landmark à New York, à la boutique Omotesando de Tokyo et sur Tiffany.com en Amérique du Nord et au Japon à partir du 1er décembre prochain, avec des prix allant de 1290 à 29.000 dollars.

Daniel Arsham x Pokémon x Tiffany & Co. (2023) ⚡️ pic.twitter.com/0zkWqMMMvu — Modern Notoriety (@ModernNotoriety) November 13, 2023

L’artiste américain Daniel Arsham a déclaré :

Ma dernière collaboration avec Tiffany & Co est une combinaison entre la culture pop, la haute joaillerie et l’art. Pokémon a toujours été très présent depuis mon enfance, et cette collection capsule célèbre l’influence que Pokémon a eue sur mon travail et mon partenariat de longue date avec une marque patrimoniale comme Tiffany & Co. Les deux sont inextricables de l’empreinte culturelle du passé, du présent et du futur. Dans le cadre de mon dernier projet avec Tiffany, nous avons recontextualisé Pokémon – un clin d’œil à mon projet A Ripple in Time de 2022 à Tokyo – pour orchestrer un nouveau récit. Avec Pokémon et Tiffany, il y a un sentiment de permanence culturelle dans chacun d’eux.

Pokémon se met au luxe de Tiffany & Co avec la vision créative de Daniel Arsham

La collection capsule Tiffany & Arsham Studio & Pokémon comprendra un pendentif en argent sterling oxydé avec des accents de diamants mettant en valeur l’un des six Pokémon bien-aimés, à savoir Pikachu, Salamèche, Carapuce, Rondoudou, Osselait ou Mew. Inspirés par la nature hautement collectionnable de la marque Pokémon, les designers de Tiffany ont créé un collier en argent sterling oxydé avec des accents de diamants mettant en valeur les six Pokémon.

Jouant sur la couleur jaune emblématique de Pikachu, deux itérations différentes de colliers, l’une en petite taille et l’autre en taille de pendentif plus grande, sont disponibles en or jaune 18 carats avec des accents de diamants. Les modèles en argent sterling oxydé sont présentés dans une boîte bleue Tiffany & Arsham Studio & Pokémon, tandis que les pendentifs Pikachu en or sont présentés dans une Poké Ball bleue Tiffany.