Undisputed : le roi du noble art en jeu vidéo

Steel City Interactive dévoile la date de l'accès anticipé d'Undisputed.

Développé par le studio britannique Steel City Interactive en collaboration avec des fédérations et des marques comme la World Boxing Council, la British Boxing Board of Control ou encore Empire et Rival, Undisputed se veut être l’expérience vidéoludique la plus authentique dans le domaine de la boxe en proposant un système de jeu de jambes révolutionnaire, une dimension stratégique poussée, plus de 60 coups différents, des doublages réalisés par des commentateurs et légendes du milieu.

Un trailer pour Undisputed

Plus de 50 combattants seront jouables comme Tyson Fury, Canelo Alvarez, Deontay Wilder, Katie Taylor et Jessica McCaskill à travers six lieux uniques dont une grande arène et la salle de sport Coldwell.

Undisputed sera disponible en accès anticipé sur PC via Steam d’ici le 31 janvier prochain. Les joueurs pourront s’affronter dans des combats hors-ligne contre leurs amis ou l’intelligence artificielle, mais également défier d’autres joueurs en ligne afin de grimper en haut du classement général.