Un restaurant de sushi à plateau tournant japonais va utiliser des caméras IA pour lutter contre le “sushi terrorisme”

Kura Sushi va utiliser des caméras IA pour lutter contre le "sushi terrorisme". Tous les moyens sont bons pour faire respecter l'hygiène dans les restaurants.

Une vidéo virale au Japon montre des restaurants de sushi à plateau tournant faisant leur possible pour empêcher la dégradation de la nourriture, ce que l’on qualifie aujourd’hui de “sushi terrorisme“. Une chaîne, Kura Sushi, déclarait qu’elle utilisera l’intelligence artificielle pour chercher des signes “d’ouverture et fermeture suspecte des couvercles de plateaux de sushi”.

Kura Sushi va utiliser des caméras IA pour lutter contre le “sushi terrorisme”

Kura Sushi prévoit de commencer à mettre à jour ses caméras existantes, utilisées actuellement pour détecter les plats que prennent les clients sur le plateau et gérer leur facture, à partir du mois de mars. Si le système détecte un comportement suspect, il alertera les employés.

“Nous voulons déployer nos caméras IA pour savoir si les clients remettent les sushi qu’ils ont pris avec leurs mains sur les assiettes”, déclarait un porte-parole à CNN. “Nous sommes convaincus de pouvoir mettre à jour nos systèmes en place pour gérer ce genre de comportement.”

Tous les moyens sont bons pour faire respecter l’hygiène dans les restaurants

De nombreux Japonais se sont offusqués de cette tendance baptisée “sushi terrorisme”. Des vidéos montrent des gens réaliser des actes très sales dans les restaurants, comme lécher la cuillère d’un pot à thé ou des baguettes. Dans une vidéo très populaire, on voit une personne lécher le dessus d’une bouteille de sauce soja avant de la refermer et la remettre à sa place. Cette vidéo aurait fait plonger l’action de la chaîne de restaurant Sushiro de près de 5 %. Sushiro expliquait avoir remplacé toutes les bouteilles de sauce soja et nettoyé toutes les tasses dans ses restaurants.

De nombreuses chaînes de restaurants de sushi à plateau tournant prennent des mesures pour lutter contre ces très mauvaises pratiques et assurer de parfaites conditions d’hygiène à leurs clients.

Kura Sushi n’est pas étranger dans l’utilisation de l’intelligence artificielle. En 2020, l’entreprise exploitait une app pouvant évaluer la découpe du thon. Cette app devait permettre de juger de la qualité de la découpe sans devoir se déplacer sur les lieux de l’achat, ceci alors que la pandémie faisait rage.