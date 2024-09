Un quart des annonceurs X envisagent de réduire leur budget l’année prochaine

Selon une enquête de Kantar, les marketeurs estiment que la plateforme n'est pas sûre pour les marques. Cela soulève une question importante : quelles mesures peuvent être prises pour renforcer la sécurité des marques sur ces plateformes ?

Tl;dr 26% des annonceurs envisagent de réduire leurs dépenses sur X.

La confiance des annonceurs en X est historiquement basse.

La plateforme X a vu son activité publicitaire décliner depuis l’arrivée d’Elon Musk.

Seulement 4% des annonceurs considèrent X comme une plateforme sûre pour les marques.

Crise publicitaire pour X : une confiance en berne

La plateforme X est confrontée à une crise de confiance sans précédent de la part des annonceurs. Selon un récent rapport de Kantar, 26% des marketeurs envisagent de réduire leurs dépenses publicitaires sur la plateforme dans l’année à venir.

Une réputation ternie par une gestion controversée

Depuis que Elon Musk a pris les rênes de l’entreprise, l’activité publicitaire de X a enregistré un déclin notable. Le rapport de Kantar, basé sur des entretiens avec 18 000 consommateurs et 1 000 annonceurs du monde entier, met en lumière l’ampleur de ce phénomène. Au cours des dix-huit derniers mois, de nombreux annonceurs de premier plan ont réduit ou suspendu leurs dépenses sur la plateforme, préoccupés par des problèmes de discours haineux et de contenu toxique.

Des propos outranciers qui exacerbent la méfiance

Elon Musk a également attisé la controverse avec des déclarations chocs. Il a notamment invité les marques préoccupées par les discours de haine à aller se « faire voir », et a accusé les annonceurs de « chantage ». Plus récemment, il a porté plainte contre un groupe industriel et plusieurs entreprises mondiales pour avoir mené un « boycott illégal » de la plateforme. Kantar souligne que seulement 4% des annonceurs considèrent désormais X comme une plateforme sûre pour les marques.

Une plateforme sous pression pour regagner la confiance des annonceurs

X n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaires. Cependant, la société a déclaré au Financial Times que « les annonceurs savent que X offre désormais une meilleure sécurité pour les marques, des performances et des capacités d’analyse plus solides que jamais, tout en enregistrant des niveaux d’utilisation record ».