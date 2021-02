Un premier trailer officiel pour le Justice League de Zack Snyder

Certains films ont une genèse bien compliquée. C'est le cas de Justice League, dont les fans attendent impatiemment de découvrir la version Zack Snyder.

La plupart des projets de films pour le cinéma se déroulent de manière assez linéaire : choix du casting, tournage, post-production, marketing, etc. Avec plus ou moins de travaux de préparation, évidemment. Cela étant dit, parfois, tout est plus compliqué. Des acteurs peuvent quitter le navire, des réalisateurs aussi, il faut alors s’adapter. Ce fut le cas, dans les grandes largeurs, pour le film Justice League. Les fans attendent aujourd’hui avec impatience de découvrir la version du réalisateur original, Zack Snyder.

La Snyder Cut de Justice League se dévoile dans un premier trailer officiel

Les films que l’on peut voir chez soi ou au cinéma sont souvent le résultat d’un énorme travail d’édition, notamment dans le choix des scènes, dans leur positionnement les unes par rapport aux autres, pour raconter au mieux l’histoire. Cela pose la question suivante : et si quelqu’un d’autre avait édité le film, le résultat aurait-il été meilleur ? C’est ce que les fans de l’univers DC et plus particulièrement de Justice League découvriront bientôt.

Et c’est déjà bien différent !

Comme certains d’entre vous le savent peut-être déjà, Zack Snyder proposera très bientôt un film Justice League, très différent du film original, mais le film tel qu’il aurait pu (dû ?) le sortir s’il était resté aux commandes. Au cas où vous l’auriez en effet oublié, Zack Snyder était le réalisateur initial du film mais à la moitié du projet, à cause d’un drame familial, il décidait de quitter l’aventure. C’est finalement Joss Whedon qui reprenait le projet, et en profitait pour retourner bon nombre de scènes.

À sa sortie en salles, Justice League n’a pas franchement été très apprécié par la critique et nombre de spectateurs se demandait à quoi aurait pu ressembler le film si Zack Snyder avait pu le terminer. Nous aurons bientôt la réponse à cette question. Et d’ici là, voici qu’arrive un premier trailer officiel de cette fameuse “Snyder Cut”.

Il sera très intéressant de voir si cette version du film fait mieux ou non que l’originale. Une chose est sûre, à en juger par les quelques plans proposés dans ce trailer, l’ensemble est bien différent, on peut même y voir certains personnages supplémentaires comme Darkseid ou le Joker. La version de Zack Snyder de ce Justice League sera disponible sur HBO Max dans un film d’une durée de 4 heures, avec moult scènes inédites donc, et d’un classement PG-13, il passe à Rated-R. Rendez-vous à partir du 18 mars 2021 pour découvrir tout cela.