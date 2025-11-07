Un personnage culte des Muppets aura bientôt son film dérivé, porté par une équipe inattendue

Un personnage emblématique des Muppets s’apprête à briller en solo avec un film dérivé, porté par une équipe créative inattendue. Ce nouveau projet suscite curiosité et impatience chez les fans, impatients de découvrir cette collaboration surprenante.

Tl;dr Disney prépare un film centré sur Miss Piggy.

Jennifer Lawrence et Emma Stone sont impliquées au projet.

Un vent de renouveau souffle sur la franchise Muppets.

Une stratégie audacieuse pour relancer les Muppets

Depuis plusieurs années, Disney multiplie les succès via ses filiales, de Marvel à Pixar, sans oublier l’incontournable univers Star Wars. Pourtant, une franchise emblématique du groupe peine encore à retrouver son lustre d’antan : celle des inimitables Muppets. Après deux films seulement — stoppés net par la réception mitigée de Muppets Most Wanted — et une série télévisée interrompue après une unique saison, la maison-mère semble pourtant décidée à injecter une nouvelle énergie dans cet univers farfelu.

Miss Piggy bientôt en tête d’affiche grâce à Jennifer Lawrence et Emma Stone

C’est lors d’un passage remarqué au podcast Las Culturistas, que l’actrice oscarisée Jennifer Lawrence a lâché l’information : elle s’associe à sa consœur Emma Stone, également couronnée aux Oscars, pour produire un long-métrage consacré à l’iconique Miss Piggy. Le scénario a été confié à Cole Escola, connu notamment pour son travail sur « Oh, Mary! » et « At Home with Amy Sedaris ». Les deux actrices pourraient même apparaître dans le film, dont les contours restent cependant confidentiels.

Nouveaux talents et virage créatif chez Disney+

Ce choix de confier la destinée des prochains projets Muppets à des créateurs venus d’horizons plus « adultes » intrigue autant qu’il séduit. La relance du mythique « Muppet Show » se fera ainsi sous la houlette du duo Seth Rogen–Evan Goldberg, via leur société Point Grey Pictures. Une orientation surprenante ? Peut-être pas tant que cela. Après tout, même si l’humour parfois piquant du reboot de 2015 avait suscité quelques remous, il fallait bien secouer la formule classique. Les fans s’en souviennent : le surréalisme et l’absurde ont toujours fait partie de l’ADN des marionnettes de Jim Henson.

Voici d’ailleurs ce qui rend cette nouvelle phase prometteuse :

Cole Escola , primé par la Writers Guild of America pour ses sketches décalés, maîtrise parfaitement les codes de l’humour absurde cher aux Muppets.

, primé par la Writers Guild of America pour ses sketches décalés, maîtrise parfaitement les codes de l’humour absurde cher aux Muppets. Jennifer Lawrence et Emma Stone, fortes d’une expérience solide en comédie, pourraient apporter un regard inédit et rafraîchissant.

L’avenir radieux d’une icône familiale ?

Si le projet autour de Miss Piggy reste enveloppé de mystère, les attentes sont déjà hautes. La star en rose, dotée d’une personnalité hors-norme, offre un potentiel scénaristique indéniable — on imagine sans peine un film oscillant entre satire biographique et aventure loufoque. Reste à voir si Kermit ou d’autres figures emblématiques feront également partie de l’aventure. Ce qui est sûr : chez Disney, la volonté est affichée de préserver l’esprit fédérateur et joyeusement déjanté des Muppets. Affaire à suivre…