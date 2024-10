Jennifer Lawrence reviendra-t-elle en tant que Katniss dans les prochains films Hunger Games ?

Alors que la franchise Hunger Games explore de nouvelles directions avec des prequels, les fans continuent de spéculer sur un éventuel retour de Jennifer Lawrence dans le rôle de Katniss. Même sans confirmation, son personnage emblématique reste au cœur des discussions autour de l'avenir de la saga.

Tl;dr Jennifer Lawrence est ouverte à un retour en tant que Katniss Everdeen dans The Hunger Games.

La franchise continue de prospérer sans le personnage de Katniss.

Un retour de Katniss dépendrait d’une nouvelle histoire de Suzanne Collins.

Un retour potentiel de Jennifer Lawrence dans The Hunger Games

Interrogée en 2023, Jennifer Lawrence a révélé sa disposition à reprendre son rôle de Katniss Everdeen dans The Hunger Games. Elle a déclaré à Variety : « Si Katniss pouvait jamais revenir dans ma vie, à 100 pour cent« . Cette déclaration, pleine d’enthousiasme, ouvre de nouvelles perspectives pour la franchise cinématographique.

Le renouveau de la franchise The Hunger Games

Malgré la fin du parcours de Katniss avec The Hunger Games: Mockingjay – Part 2, la franchise a connu une résurgence inattendue ces dernières années. Suzanne Collins, l’auteure des livres à succès, a publié en 2020 un nouveau spin-off intitulé The Ballad of Songbirds and Snakes, qui a été adapté en film en 2023. Ce spin-off, qui ne met pas en scène Katniss, suit la jeunesse du président de Panem, Coriolanus Snow. Suzanne Collins est également en train d’écrire un autre préquel, Sunrise on the Reaping. Bien que Katniss soit absente, la franchise a suffisamment de dynamisme pour envisager le retour du personnage principal.

La position des créateurs de la franchise

Bien que Jennifer Lawrence se soit dite prête à reprendre son rôle, l’équipe cinématographique de The Hunger Games est d’un avis différent. Selon eux, l’histoire de Katniss est terminée. Cependant, ils ont précisé qu’ils reviendraient volontiers sur Katniss si Suzanne Collins écrivait une nouvelle histoire centrée sur elle.

L’avenir de la franchise The Hunger Games

Le retour de Katniss n’est pas indispensable à la franchise The Hunger Games. Elle a réussi à se maintenir sans Katniss, comme l’a prouvé The Ballad of Songbirds and Snakes. Quant à l’avenir de la franchise, il est clair que Suzanne Collins, avec son talent pour la narration, saura captiver le public, que Katniss soit impliquée ou non.