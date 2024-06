Hunger Games: Sunrise on the Reaping va explorer les Jeux de l’Expiation les plus sanglants de l’histoire

Les premiers détails de l'histoire du roman Hunger Games: Sunrise on the Reaping sont désormais connus.

Tl;dr Le 50ème Hunger Games sera à découvrir dans le nouveau roman de Suzanne Collins.

L’histoire se déroule 40 ans après Hunger Games: The Ballad of Songbirds and Snakes et couvre les jeux de Haymitch.

Le roman Hunger Games: Sunrise on the Reaping est prévu pour le 18 mars 2025 et une adaptation cinématographique est déjà confirmée pour le 20 novembre 2026.

Sunrise on the Reaping pourrait être le dernier volet de la franchise Hunger Games.

Un nouvel éclairage sur les Hunger Games

La nouvelle préquelle de Hunger Games, Sunrise on the Reaping, promet de nous plonger dans l’un des tournois les plus brutaux de la franchise de l’auteure Suzanne Collins. Le récit semble se situer lors du 50ème Hunger Games, événement qui, selon les romans précédents, a bouleversé toutes les règles du jeu.

Welcome to the Second Quarter Quell. The Hunger Games: Sunrise on the Reaping – in theaters November 20, 2026. pic.twitter.com/nuRcxtDZ7B — The Hunger Games (@TheHungerGames) June 6, 2024

Le passé d’Haymitch dévoilé

Sunrise on the Reaping, deuxième préquelle de la trilogie Hunger Games, suit les événements 40 ans après la fin Hunger Games: The Ballad of Songbirds and Snakes, une histoire axée sur Coriolanus Snow. Si l’annonce n’a pas explicitement mentionné Haymitch, le contexte historique laisse fortement supposer que le livre traitera de ses jeux. Ce choix est d’autant plus excitant que les fans des Hunger Games réclamaient un prequel sur Haymitch depuis que Catching Fire avait donné un aperçu de ses jeux.

Un tournoi plus brutal que jamais

Le deuxième Quarter Quell, ou 50ème Hunger Games, a modifié les règles en exigeant que deux fois plus de tributs soient sélectionnés, soit deux garçons et deux filles de chaque district. Ce jeu, le plus brutal de l’histoire de Panem, promet de rendre Hunger Games: Sunrise on the Reaping d’autant plus déchirant à lire.