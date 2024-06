Hunger Games : un nouveau roman en 2025 et un nouveau film en 2026

En 2025, la saga emblématique Hunger Games de Suzanne Collins s'enrichira d'un nouveau roman, suivi d'une adaptation cinématographique prévue pour 2026, promettant de raviver l'enthousiasme des fans à travers le monde.

Tl;dr Hunger Games: Sunrise on the Reaping a été annoncé par la romancière Suzanne Collins.

Le roman sortira le 18 mars 2025, cinq ans après Hunger Games: The Ballad of Songbirds and Snakes.

Hunger Games: Sunrise on the Reaping explorera la nature de la propagande et le pouvoir de la narrative.

Une adaptation cinématographique est confirmée pour 2026 avec Francis Lawrence à la réalisation.

Hunger Games est de retour

L’univers de Hunger Games s’apprête à s’enrichir d’un nouvel opus, intitulé Sunrise on the Reaping. Cette annonce fait suite à la série de romans pour jeunes adultes créée par Suzanne Collins. Cette franchise multimédia a débuté par une trilogie – The Hunger Games, Catching Fire et Mockingjay – publiée entre 2008 et 2010, puis adaptée en quatre films par Lionsgate.

Just Announced: A NEW Hunger Games novel by Suzanne Collins coming March 18, 2025! Pre-Order today! #TheHungerGames pic.twitter.com/Se7LdU8atv — Scholastic (@Scholastic) June 6, 2024

Un retour après une pause de cinq ans

Cinq ans après la fin de la série cinématographique, Suzanne Collins a publié Hunger Games: The Ballad of Songbirds and Snakes en 2020. Cette préquelle, qui racontait la jeunesse du président de Panem, Coriolanus Snow, a été adaptée en film en 2023 avec Tom Blyth dans le rôle principal. Aujourd’hui, Hunger Games: Sunrise on the Reaping est prêt à prolonger la franchise.

Un regard scrutateur sur la propagande

Si peu de détails ont été dévoilés sur l’intrigue de Sunrise on the Reaping, nous savons qu’il se déroulera environ 40 ans après The Ballad of Songbirds and Snakes et 24 ans avant The Hunger Games. L’auteure américaine a révélé que l’histoire débutera avec la Moisson pour les Cinquantièmes Hunger Games. Inspirée par le philosophe David Hume, Suzanne Collins utilisera l’histoire pour examiner la nature de la propagande et questionner qui détient le pouvoir de contrôler la narrative et d’établir la vérité.

Une adaptation au cinéma déjà prévue

Parallèlement à l’annonce du nouveau roman Hunger Games: Sunrise on the Reaping, une adaptation cinématographique de Sunrise on the Reaping a été confirmée. Elle sera réalisée par Francis Lawrence, connu pour son travail sur l’ensemble des films de la franchise depuis Catching Fire. Malgré des performances en baisse au box-office pour les derniers opus, la franchise Hunger Games semble résiliante et pourrait connaître un nouveau succès avec un budget bien géré.