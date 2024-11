Un nouveau souffle pour Cruel Intentions sur Amazon Prime Video

Avec son remake de Cruel Intentions, Amazon Prime Video séduit les spectateurs mais laisse les critiques sceptiques.

Tl;dr Amazon Prime Video a relancé Cruel Intentions en série, revisitant le film culte de 1999.

La série attire l’attention des spectateurs mais reçoit des critiques mitigées pour son manque d’originalité.

Malgré cela, le remake de Cruel Intentions rencontre un succès immédiat en streaming, prouvant l’attrait durable de cette histoire provocante.

Un classique qui a marqué son époque

En 1999, Cruel Intentions a bouleversé les codes des adaptations littéraires au cinéma. Inspiré des intrigues sulfureuses de Les Liaisons dangereuses de Pierre Choderlos de Laclos, le film mettait en scène une jeunesse dorée manipulatrice et passionnée. Avec Sarah Michelle Gellar, Ryan Phillippe, et Reese Witherspoon dans des rôles inoubliables, il a brillé par son audace et son esthétique provocante, soutenue par un classement R. Le film a engrangé près de 80 millions de dollars pour un budget modeste de 11 millions, confirmant son impact. Il est rapidement devenu culte et a inspiré plusieurs suites, bien qu’elles soient moins marquantes. Ce succès laissait présager qu’un remake verrait le jour tôt ou tard.

Un pari audacieux pour Amazon Prime Video

La nouvelle série Cruel Intentions, diffusée sur Amazon Prime Video, modernise les intrigues vénéneuses du film original. Avec Sarah Catherine Hook, Zac Burgess et Savannah Lee Smith en tête d’affiche, elle vise à séduire une génération familiarisée avec les drames adolescents intenses. Derrière la caméra, Phoebe Fisher et Sara Goodman, qui ont déjà travaillé sur le remake d’I Know What You Did Last Summer, se joignent au réalisateur Adam Arkin pour capturer l’esprit du film culte. Le challenge était double : honorer l’original tout en offrant une vision contemporaine. Malgré ces ambitions, les critiques mitigées pointent un manque de profondeur et d’originalité.

Un accueil mitigé malgré un bon démarrage

Du côté des spectateurs, le remake semble être un succès. La série se positionne parmi les programmes les plus visionnés sur Amazon Prime Video, juste derrière Cross et devant d’autres sorties comme Jeff Dunham’s Scrooged-Up Holiday Special. Ce démarrage prometteur reflète l’attrait persistant pour les intrigues sombres et romantiques. Pourtant, les retours critiques sont moins flatteurs. Avec une note de seulement 36% sur Rotten Tomatoes, la série est critiquée pour son approche jugée trop générique. Certains estiment qu’elle manque de l’intensité qui faisait le charme de l’original, diluant son impact dans une formule adolescente déjà vue.

Un remake qui suscite le débat

Le remake de Cruel Intentions incarne les défis des réinterprétations modernes. Si la nostalgie joue en sa faveur, elle ne suffit pas toujours à combler des attentes élevées. Les fans du film original pourraient être déçus par cette adaptation plus sage, tandis que les néophytes pourraient ne pas y trouver de quoi se démarquer des nombreux drames adolescents contemporains. Malgré tout, son succès sur Amazon Prime Video montre qu’elle parvient à captiver un public avide de récits provocateurs et de jeux de pouvoir. Il reste à voir si la série gagnera en profondeur au fil des épisodes ou si elle restera un simple hommage à une œuvre culte.