Les films à voir sur Amazon Prime Video avant leur retrait

Tl;dr Des films populaires quittent Amazon Prime Video fin novembre.

Cinq films à voir avant leur disparition de la plateforme.

Les films concernés incluent « Paddington 2 », « Lamb », « The Thing », « Ex Machina » et « The Godfather ».

Une course contre-la-montre pour les cinéphiles

Chers cinéphiles, il est temps de prévoir une soirée cinéma. Pourquoi, demandez-vous ? Eh bien, certains films incontournables sont sur le point de quitter la plateforme de streaming Amazon Prime Video. Oui, c’est la triste réalité de l’univers en constante évolution du streaming. Alors, avant que novembre ne tire sa révérence, assurez-vous de rattraper ces cinq films exceptionnels.

« Paddington 2 » : Un délice pour toute la famille

Dans « Paddington 2« , notre ourson préféré, qui a élu domicile chez la famille Brown à Londres, se retrouve mêlé à une affaire de vol de livre. L’histoire promet de l’humour, de l’aventure et des sandwichs à la marmelade. Ce film, plein de charme et d’esprit, sera disponible jusqu’au 26 novembre.

« Lamb » : Un drame poignant

Le film « Lamb« , une combinaison étrange de folklore, de surréalisme et de tragédie, suit un couple endeuillé vivant en isolement dans une ferme isolée. Leur vie prend un tournant bizarre lorsqu’un de leurs moutons donne naissance à une créature hybride mi-homme mi-agneau. Ce drame atmosphérique et troublant quittera Prime Video le 29 novembre.

« The Thing » et « Ex Machina » : Deux incontournables de la science-fiction

« The Thing« , un classique de l’horreur de science-fiction, met en scène un groupe de chercheurs américains en Antarctique qui découvrent une forme de vie extraterrestre capable de prendre l’apparence d’autres organismes. De son côté, « Ex Machina« est un thriller de science-fiction cérébral qui explore les limites de l’intelligence artificielle. Ces deux chefs-d’œuvre de la science-fiction seront disponibles jusqu’au 30 novembre.

« The Godfather » : Un classique indémodable

Et enfin, « The Godfather« , le chef-d’œuvre du cinéma criminel, est à voir absolument avant son départ de Prime Video le 29 novembre. Ce film raconte l’histoire de la famille Corleone, une puissante mafia italo-américaine, et son patriarche, Vito Corleone.

Alors, préparez vos popcorns et installez-vous confortablement pour une soirée cinéma des plus mémorables.