Cruel Intentions : un reboot de Sexe Intentions est commandé par Amazon

La série télévisée Cruel Intentions devait à l'origine être diffusée sur le service de streaming gratuit Freevee, mais elle pourrait finalement être diffusée sur Amazon Prime Video.

Produite par Neal H. Moritz d’Original Film aux côtés de Pavun Shetty ainsi que le duo Andrea Iervolino et Monica Bacardi d’Iervolino & Lady Bacardi Entertainment et Bruce Mellon, l’adaptation télévisée de Sexe Intentions se déroulera à Washington D.C. et suivra un demi-frère et sa demi-sœur qui sont prêts à tout pour rester au sommet de la pyramide sociale en dominant la Fraternité d’une prestigieuse fac. Après qu’un brutal incident de bizutage ait menacé l’ensemble du système Panhellénique, ils feront le nécessaire pour préserver leur pouvoir et leur réputation – même en séduisant la fille du vice-président des États-Unis.

Impliquée dans un projet éponyme pour NBC qui a été annulé dès son pilote, la comédienne Sarah Michelle Gellar ne sera pas de retour dans Cruel Intentions, tout comme Ryan Philippe. A noter que l’écriture a été confiée à Phoebe Fisher (Spiral, Down Low, I Know What You Did Last Summer) et Sara Goodman (Preacher, Gossip Girl).

Le retour de l’adaptation moderne des Liaisons Dangereuses

La version cinématographique de Cruel Intentions, elle-même basée sur le roman du 18ème siècle Les Liaisons Dangereuses, mettait en scène les personnages Kathryn Merteuil et Sebastian Valmont qui misaient sur la capacité du second à séduire Annette Hargrove (Reese Witherspoon), la fille du directeur de leur école préparatoire new-yorkaise d’élite, pour avoir la chance de passer une nuit avec la première. Une histoire à base de mensonges et de relations toxiques avant que l’amour ne change les plans…