Un jeu de plateau Call of Duty arrive en 2024

Activision prépare un jeu de société Call of Duty. Les précommandes de Call of Duty: The Board Game devraient ouvrir cet automne sur Kickstarter.

Celles et ceux qui cherchent de nouveaux jeux de société à faire pour les réunions de famille ou durant leurs soirées entre amis seront peut-être intéressés d’apprendre qu’ils auront bientôt une nouvelle option pour s’écharper dans la joie et la bonne humeur autour d’une table. En effet, un jeu de plateau Call of Duty est en préparation. Call of Duty: The Board Game devrait débarquer dans les premiers foyers dans le courant de l’année 2024. Les précommandes ouvriront cet automne sur Kickstarter.

Activision prépare un jeu de société Call of Duty

Pour mener à bien ce projet, Activision collabore avec l’éditeur spécialisé Arcane Wonders, ainsi qu’avec Genuine Entertainment et Evolution. Call of Duty: The Board Game devrait être un mélange nerveux de combat, de stratégie et de préparation tactique. Ceci étant dit, la vidéo d’annonce qui rappelle le logo de production de Marvel Studios ne donne aucun indice supplémentaire quant aux mécaniques du jeu en lui-même.

Ce que nous savons à ce jour, en tous les cas, ou tout du moins ce que nous pouvons avoir deviné, c’est que les joueurs présents autour de la table se glisseront dans la peau de soldats. Ils affronteront leurs adversaires avec leurs talents pour le combat et une grande variété d’armes. Arcane Wonders explique qu’il y a énormément de scénarios et de modes de jeu parmi lesquels choisir. L’action, quant à elle, repose sur plusieurs maps puisées dans les nombreux jeux Call of Duty.

Les précommandes de Call of Duty: The Board Game devraient ouvrir cet automne sur Kickstarter

Pour l’heure, nul ne sait s’il sera possible de déclencher une bombe nucléaire dans votre salon si vous atteignez un nombre suffisamment élevé de morts à la suite pour éliminer tout le monde et gagner la partie. Quoi qu’il en soit, nous devrions avoir davantage de détails concernant ce jeu de société Call of Duty: The Board Game dans les mois à venir. À suivre !