Le régulateur britannique ne voit plus le rachat d’Activision Blizzard par Microsoft d’un aussi mauvais oeil

Le régulateur du Royaume-Uni adoucit sa position vis-à-vis du rachat d'Activision Blizzard par Microsoft. La CMA reste cependant toujours inquiète en ce qui concerne le cloud gaming.

Le Royaume-Uni adoucit ses objections à l’encontre du rachat d’Activision Blizzard par Microsoft. La Competition and Markets Authority (CMA) a revu ses conclusions et déterminé que la fusion n’entrainerait pas une diminution importante de la concurrence sur le marché du jeu vidéo et des consoles. Si les différentes preuves n’ont pas évolué, le régulateur britannique pense désormais que le fait que Microsoft ait dans son escarcelle des licences comme Call of Duty n'”affecterait pas matériellement” la capacité de Sony à être compétitif sur le marché avec ses systèmes PlayStation. Microsoft pourrait “dégrader” l’attrait de PlayStation, explique la CMA, mais la plateforme de Sony a un catalogue suffisamment robuste pour que les dommages soient limités.

Le régulateur du Royaume-Uni adoucit sa position vis-à-vis du rachat d’Activision Blizzard par Microsoft

L’Autorité a aussi reconsidéré sa position quant aux avantages que Microsoft pourrait tirer à couper l’accès à Call of Duty au public PlayStation. De récentes données de Microsoft suggèrent que le géant ne subirait pas de pertes substantielles en rendant cette licence accessible uniquement sur Xbox ou en offrant des avantages exclusifs, selon la CMA. Autrement dit, les joueurs ne seraient pas suffisamment nombreux à passer de PlayStation à Xbox pour que cette stratégie fonctionne.

La CMA a, en tous les cas, rendu très clair que ces nouvelles conclusions ne changent pas ses craintes en ce qui concerne les services de cloud gaming. En février, le régulateur déclarait que Microsoft représentait jusqu’à 70 % du marché mondial du cloud gaming et la finalisation de ce rachat d’Activision Blizzard pourrait nuire aux joueurs qui ne peuvent pas s’acheter une console ou un PC onéreux.

Activision Blizzard déclarait à Engadget dans un communiqué que la CMA a désormais une “meilleure compréhension” du marché des consoles et que Microsoft a déjà des solutions en place pour les craintes restantes. Activision maintient que Sony tente simplement de “protéger sa position dominante” en contestant cette acquisition.

La CMA reste cependant toujours inquiète en ce qui concerne le cloud gaming

Sony s’oppose depuis toujours à ce rachat, le qualifiant de “menace envers notre industrie”, ajoutant qu’il pourrait impacter la qualité de Call of Duty sur PlayStation. Microsoft a déjà fait un certain nombre de concessions dans l’espoir d’adoucir les positions des régulateurs, notamment en s’engageant à maintenir Call of Duty sur les autres plateformes pendant 10 ans et en portant de nombreux jeux sur des plateformes rivales.

Ce changement de position chez le régulateur britannique n’impacte en rien la résistance des régulateurs d’autres pays. Aux États-Unis, la Federal Trade Commission continue son action en justice pour empêcher cette fusion et met en avant le fait que Microsoft a produit plusieurs jours exclusifs à la Xbox, comme Redfall, sur consoles malgré ces promesses envers l’Union Européenne. Les opposants peuvent aussi commenter ces nouvelles conclusions avant la fin du mois de mars. Cependant, cette nouvelle position vient clairement augmenter les chances pour la firme de Redmond de finaliser cette acquisition. À suivre !