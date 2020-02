Un iPad Pro de 12 pouces en préparation chez Apple ?

L'iPad d'Apple existe depuis de nombreuses années maintenant. Au fil de son évolution, la tablette de la marque à la pomme a eu droit à diverses tailles d'écran. Une nouvelle pourrait faire son apparition dans la gamme iPad Pro.

Pour l’heure, les Apple iPad Pro existent soit en version 11 pouces soit en version 12,9 pouces. Nombreux sont les utilisateurs à avoir vanté les mérites de l’option avec le plus grand écran, bien meilleure selon eux pour visualiser du contenu media ou pour dessiner. Aujourd’hui, un nouveau rapport suggère que la firme de Cupertino préparerait actuellement une variante légèrement plus petite. Ou légèrement plus grande que la plus petite aujourd’hui disponible, question de point de vue.

Bientôt un iPad Pro offrant un écran de 12 pouces ?

Le rapport en question provient de DigiTimes, qui cite des sources proches du dossier. Le media affirme notamment : “Après avoir fait passer son iPad de 9,7 à 10,2 pouces en 2019, Apple s’apprêterait à lancer au Printemps un nouveau modèle d’iPad Pro de 12 pouces. À l’arrière, un module temps de vol 3D doté de trois capteurs. Ceci pour tenter d’augmenter encore ses parts de marché à l’international.” Difficile de savoir comment cet iPad Pro de 12 pouces pourrait s’intégrer dans la gamme actuelle. Il semble très peu probable que Apple introduise un troisième modèle d’iPad Pro, les différences de taille étant trop minimes pour justifier de conserver tant de variantes au catalogue.

Cette modification entraînera-t-elle la disparition du modèle 11 pouces ou du 12,9 pouces ?

Cela signifie que si une telle diagonale devait effectivement voir le jour, il est possible que la firme de Cupertino prenne la décision de mettre fin au modèle de 12,9 pouces ou à celui de 11 pouces. Les clients auraient alors à choisir entre deux variantes seulement. Cela étant dit, on terminera en rappelant que DigiTimes n’est pas le doué au jeu des prédictions quand il s’agit d’Apple. On prendra donc cette information comme une énième rumeur. Et qui sait, peut-être aura-t-on une officialisation de tout ceci durant l’événement que devrait organiser Apple en Mars prochain. À suivre !