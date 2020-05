Un iPad 10,8 pouces et un iPad mini 9 pouces pour le second semestre 2020 ?

Apple connait un énorme succès avec sa gamme de tablettes iPad. Mais il faut reconnaître que cette dernière est assez fouillis. Les modèles sont nombreux, les références peu claires... Et la situation pourrait se complexifier encore davantage dans quelques mois.

La gamme Apple iPad est assez confuse à l’heure actuelle. Il y a encore quelques années, il n’y avait que l’iPad. Est arrivé l’iPad mini. Puis la firme de Cupertino y a ajouté les iPad Air et iPad Pro. Tous se déclinent aujourd’hui en diverses tailles, avec des spécifications variées. Et pour ajouter à tout cela, il se pourrait que Apple ait prévu deux nouveaux modèles pour le second semestre 2020, avec encore de nouvelles tailles.

Deux nouveaux iPad lancés durant le second semestre 2020 ?

C’est tout du moins ce que semble croire le célèbre analyste Ming-Chi Kuo. Selon lui, Apple pourrait lancer un nouvel iPad avec un écran de 10,8 pouces ainsi qu’un nouvel iPad mini avec un écran d’une taille comprise entre 8,5 et 9 pouces. Pour replacer les choses dans leur contexte, l’iPad actuel offre un écran de 10,2 pouces tandis que l’iPad Air affiche une diagonale d’écran de 10,5 pouces. L’iPad mini, quant à lui, est plus petit, avec “seulement” 7,9 pouces. Difficile à ce stade de savoir si le lancement cet iPad 10,8 pouces viendrait remplacer les iPad ou iPad Air actuels, s’il s’agira simplement d’une énième option proposée aux clients dans la taille de l’écran.

C’est ce que semble croire l’analyste Ming-Chi Kuo

Cet écran ajoute d’ailleurs un peu plus de confusion puisqu’il existe déjà un modèle d’iPad Pro avec un écran 11 pouces. Autrement dit, cet iPad 10,8 pouces serait seulement 0,2 pouce plus petit que le plus petit des iPad Pro, ce qui rendrait la frontière entre les deux gammes plus mince encore. Cela étant dit, toujours selon Ming-Chi Kuo, Apple devrait rendre ces nouveaux modèles tout à fait uniques en les proposant à des tarifs très intéressants. Et ce bien qu’équipés de puces plus rapides. Une stratégie assez similaire à celle employée par la marque à la pomme pour son nouvel iPhone SE. Toujours est-il que pour l’heure, il ne s’agit que d’une rumeur, à prendre comme telle donc. Mais comme toujours, si vous cherchez un nouvel iPad, mieux vaudrait peut-être patienter un peu.