Un grand nom de Twitch banni pour des propos racistes

Le célèbre streamer Asmongold a été suspendu temporairement de la plateforme de streaming Twitch après des propos jugés racistes envers la Palestine et son peuple.

Tl;dr Asmongold a été sanctionné par Twitch.

Twitch a agi en appliquant ses politiques contre les discours de haine, alimentant le débat sur la modération.

La communauté est divisée entre soutien à la suspension et défense de la liberté d’expression.

Cet incident sur Twitch rappelle la responsabilité accrue des streamers face à leur influence et à leurs déclarations publiques.

Une personnalité controversée

Asmongold, de son vrai nom Zack Hoyt, est une icône de Twitch grâce à ses streams sur des jeux populaires comme World of Warcraft et Diablo. Avec une communauté très engagée, ses prises de position ne laissent jamais indifférent. Il s’est souvent retrouvé au cœur de débats houleux pour ses opinions tranchées sur différents sujets, mais cette fois-ci, ses propos ont pris une tournure beaucoup plus polémique. La personnalité d’Asmongold fait de lui une figure de proue, mais elle le place aussi en ligne de mire dès qu’il franchit certaines limites.

Asmongold on the genocide in Gaza "I don't give af, they're terrible people" "They come from an inferior culture" pic.twitter.com/4kbEy0UYm2 — Hasanabi productions (meme account) (@HasanabiProd) October 14, 2024

La suspension : une réponse de Twitch

L’incident s’est produit après une série de commentaires négatifs sur la situation en Palestine, qu’Asmongold a jugée problématique. Il a critiqué la culture palestinienne dans des termes que beaucoup ont jugés déplacés et racistes. Face aux critiques sur les réseaux, Twitch a suspendu temporairement le compte secondaire d’Asmongold, zackrawrr, tout en laissant son compte principal actif. Cette sanction s’inscrit dans la politique stricte de la plateforme visant à combattre les discours de haine et les comportements toxiques. Cependant, cette décision soulève des questions quant à l’efficacité des mesures prises par Twitch. Beaucoup se demandent pourquoi son compte principal n’a pas été affecté, remettant en question la cohérence des actions prises pour modérer les contenus et éviter les dérives publiques des personnalités influentes.

Une communauté divisée

Une grande partie des spectateurs a exprimé son indignation face aux propos du streamer, jugeant que de tels discours étaient inacceptables sur une plateforme publique. Certains ont salué l’action de Twitch, estimant qu’il est important de montrer l’exemple en sanctionnant les propos haineux. Toutefois, des fans d’Asmongold ont défendu le streamer, affirmant que ses propos étaient une simple expression de son opinion personnelle et non une incitation à la haine. Cette polarisation témoigne du débat plus large autour de la liberté d’expression sur les réseaux sociaux.

L’impact sur l’image des streamers

Les streamers, comme Asmongold, jouent un rôle de plus en plus influent dans la culture numérique actuelle. Avec une audience globale comptant des millions de jeunes, leurs déclarations peuvent avoir un effet considérable sur les perceptions de leurs fans. Cette situation rappelle aux créateurs de contenu l’importance de la responsabilité dans leurs discours publics. Les plateformes comme Twitch sont désormais tenues de gérer plus étroitement les déclarations de ces personnalités pour éviter les dérives, tout en préservant un équilibre avec la liberté d’expression. Asmongold, de son côté, doit maintenant faire face aux répercussions non seulement auprès de Twitch, mais aussi vis-à-vis de sa communauté.