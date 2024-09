Le service d’assistance aux personnages revient discrètement sur World of Warcraft

Blizzard Entertainment a réintroduit discrètement un service permettant la restauration des personnages dans World of Warcraft, offrant ainsi aux joueurs la possibilité de récupérer leurs personnages perdus ou supprimés. Cette fonctionnalité, attendue par de nombreux joueurs, vise à améliorer l'expérience utilisateur en cas de pertes accidentelles.

Tl;dr Le bouton « Restauration de personnage » de World of Warcraft est réactivé.

Le système Warbands a temporairement désactivé cette fonction.

Les joueurs peuvent restaurer un personnage qualifié une fois par semaine.

La restauration de personnage a des conditions spécifiques.

Le retour tant attendu de la restauration de personnage sur World of Warcraft

Après une suspension de deux mois, World of Warcraft a discrètement rétabli la fonctionnalité « Restauration de personnage », pour le plus grand plaisir de ses joueurs. Cette fonction, précédemment désactivée sans date de retour annoncée, est désormais à nouveau accessible.

Une fonctionnalité sacrifiée pour le système Warbands

La désactivation temporaire du service de restauration de personnage était liée à l’implémentation du système Warbands. Cette mise à jour majeure, déployée par Blizzard Entertainment durant le pré-patch de The War Within, a apporté de nombreux changements dans la façon dont les personnages communiquent leurs informations. L’objectif principal de ce système était de rendre le plus grand nombre possible de fonctionnalités accessibles sur tous les comptes.

Une restauration soumise à certaines conditions

Bien que le bouton de restauration de personnage soit de retour, il est important de noter qu’il est soumis à certaines conditions. Il permet de rétablir un personnage supprimé une fois tous les sept jours, à condition que le joueur ne possède pas déjà 65 personnages sur son compte World of Warcraft. De plus, certains personnages ne sont pas éligibles à la restauration, comme ceux de niveau inférieur à 10, ceux d’une race alliée ou d’une classe héroïque à leur niveau de départ, ou ceux supprimés depuis plus de 90 à 120 jours, en fonction de leur niveau.

Une opportunité à saisir pour l’anniversaire de World of Warcraft

Cette réactivation tombe à point nommé puisque l’événement du 20ème anniversaire de World of Warcraft est en approche. C’est l’occasion parfaite pour restaurer d’anciens personnages supprimés et profiter d’un bonus d’expérience de 20% pour les monter en niveau.