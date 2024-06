World of Warcraft: The War Within, le premier episode de l’ambitieuse saga de l’Âme Monde

La dixième extension de World of Warcraft se nomme The War Within.

Une nouvelle extension pour World of Warcraft

Les fans de World of Warcraft ont de quoi se réjouir. Lors du Xbox Games Showcase de l’événement Summer Game Fest 2024, une nouvelle bande-annonce pour l’extension The War Within a été présentée. Cette extension très attendue s’inscrit dans une trilogie qui apportera du nouveau contenu au MMORPG, notamment des races alliées inédites et de nouveaux conflits à résoudre.

Un retour aux sources

Dans cette nouvelle extension, l’histoire d’Azeroth se dévoile progressivement. The War Within et les autres extensions de The Worldsoul Saga vont mettre l’accent sur la mythologie de World of Warcraft et l’histoire d’Azeroth. Chaque extension aura également sa propre intrigue avec des conclusions satisfaisantes.

Le lancement de The War Within est prévu pour le 26 août 2024. Blizzard respecte ainsi le calendrier qu’elle avait préalablement annoncé pour World of Warcraft. The War Within est la première extension de la trilogie et les trois extensions sortiront à un rythme plus rapproché que ce que nous avons pu voir par le passé avec les extensions et DLC traditionnels. A noter qu’un accès anticipé accessible dès le 23 août 2024 sera proposé aux joueurs qui ont acheté l’édition Epic ou l’édition Collector physique de World of Warcraft: The War Within.

Une bêta pour The War Within

World of Warcraft: The War Within est actuellement disponible en bêta. De nombreux joueurs ont ainsi la chance de découvrir une partie du contenu qui sera disponible dès son lancement sur PC.